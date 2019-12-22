Видео жесткой аварии в Петербурге: бетономешалка врезалась в дом и вылетела в реку

Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге бетономешалка по неизвестной причине врезалась в здание во время движения. После этого грузовик развернуло — он пересек проезжую часть и вылетел в Неву. Позже бетономешалку нашли ниже по течению, водителя в кабине не было. Момент ДТП снял видеорегистратор попутного автомобиля.