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Видео жесткой аварии в Петербурге: бетономешалка врезалась в дом и вылетела в реку
Источник материала: Tut.by
В Санкт-Петербурге бетономешалка по неизвестной причине врезалась в здание во время движения. После этого грузовик развернуло — он пересек проезжую часть и вылетел в Неву. Позже бетономешалку нашли ниже по течению, водителя в кабине не было. Момент ДТП снял видеорегистратор попутного автомобиля.
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Грузовик отнесло течением вниз по реке.
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