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Видео жесткой аварии в Петербурге: бетономешалка врезалась в дом и вылетела в реку

23.12.2019 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Санкт-Петербурге бетономешалка по неизвестной причине врезалась в здание во время движения. После этого грузовик развернуло — он пересек проезжую часть и вылетел в Неву. Позже бетономешалку нашли ниже по течению, водителя в кабине не было. Момент ДТП снял видеорегистратор попутного автомобиля.

 
 
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