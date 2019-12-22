В Беларуси к выходным похолодает

Источник материала: Аргументы и факты

"В первой половине недели в Беларуси погодные условия будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы. Ожидается дождливая и очень теплая погода. В дальнейшем с западными и северо-западными ветрами на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух с севера Скандинавии. Температурный фон начнет постепенно понижаться, и к концу рабочей недели похолодает. В выходные дни будет преобладать слабоморозная погода, а осадки будут выпадать в виде снега", - рассказали синоптики.

Во вторник, 24 декабря, атмосферные фронты обусловят на большей части территории дожди, местами по юго-западу - сильные дожди. Ночью и утром во многих районах, днем местами сохранится туман. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 5-10 градусов выше нуля.

В среду, 25 декабря, временами ожидаются осадки, в основном дождь, местами - слабый туман. В течение суток будет от 1 до 7 градусов тепла.

В четверг, 26 декабря, на большей части территории республики будут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. В течение суток будет от нуля до плюс 6, ночью при прояснениях - до минус 2.

В пятницу, 27 декабря, временами небольшой снег, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от 2 градусов мороза до 3 тепла.

В субботу, 28 декабря, временами ожидается небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток в основном составит от нуля до минус 5, лишь ночью при прояснениях воздух охладится до 7 градусов мороза, а днем по юго-западу страны максимальная температура - 1-2 градуса тепла.

В воскресенье, 29 декабря, местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ночью будет 2-7 градусов ниже нуля, при прояснениях температура понизится до 8-10 со знаком минус. Днем будет от 6 градусов мороза до 1 градуса тепла.