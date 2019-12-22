ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотни туристов собрались на зажжение ханукального светильника в Берлине

23.12.2019 16:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы стать свидетелями этого момента, у Бранденбургских ворот собрались сотни туристов и местных жителей.

Сотни туристов собрались на зажжение ханукального светильника в Берлине

Ханука – один из самых главных иудейских праздников, которому уже почти 2 тысячи лет. В его основе лежит важное для евреев историческое событие – освобождение Иерусалимского храма от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.

Сотни туристов собрались на зажжение ханукального светильника в Берлине

В течение восьми дней, вплоть до 30 декабря, евреи зажигают в своих домах по одной свече. Огонь символизирует чудо, произошедшее при освящении храма: масло в светильнике, которого должно было хватить лишь на сутки, горело восемь дней.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. В Берлине зажгли крупнейший в Европе ханукальный светильник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы стать свидетелями этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
В январе в Слуцке пройдёт танцевальный мастер-класс в поддержку Анастасии Демидович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика