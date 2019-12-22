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В районе проходит акция «Час пассажира»

23.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На территории Горецкого района 26 декабря будет проводиться профилактическая акция «Час пассажира». Цель ее — обеспечение общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан на объектах автотранспорта, в поездах, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

 

В районе проходит акция «Час пассажира»

 

Сотрудники РОВД напоминают, что благоприятный исход поездки во многом зависит от самого пассажира. Поэтому в общественном транспорте не следует употреблять спиртные напитки, а особенно с незнакомыми лицами.

Пассажир в поезде обязан сам следить за сохранностью своих вещей. Нужно помнить, что вашим соседом в вагоне может оказаться не только добропорядочный гражданин, но и вор-гастролер. При выходе из поезда на длительных стоянках не рекомендуется оставлять в вагоне документы и ценности. Для своевременного и оперативного реагирования на правонарушения необходимо сообщать в ближайшее отделение милиции о каждом известном факте.

 

Евгений Куренков, старший инспектор по обеспечению общественного порядка ООПП Горецкого РОВД


 
 
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  На территории Горецкого района 26 декабря будет проводиться профилактическая акция «Час пассажира». Цель ее — обеспечение общественного порядка, личной и...
 
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