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Полька, полонез, мазурка: в Молодечно прошёл областной бал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый областной новогодний бал прошел в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его участниками стали лучшие учащиеся региона – победители олимпиад, спортивных соревнований и конкурсов, всего 300 человек. Посетил праздник и председатель Миноблисполкома Александр Турчин.
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Новости Беларуси. Первый областной новогодний бал прошел в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его участниками стали лучшие учащиеся региона –...
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