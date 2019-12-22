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Под бой курантов

23.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Под бой курантов

1 января в 1.00 у главной елки г.п. Вороново начнется театрализованная программа “Под бой курантов”.

Отдыхающих ждут парад карнавальных костюмов, аукцион “Кот в мешке”, поздравления Деда Мороза и Снегурочки со сказочными персонажами, игровые программы, песни.

Продолжит праздничную ночь дискотека, которая начнется в 2.00 в районном центре культуры и народного творчества.

Приходите!

 
 
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1 января в 1.00 у главной елки г.п. Вороново начнется театрализованная программа “Под бой курантов”. Отдыхающих ждут парад карнавальных костюмов, аукцион “Кот в...
 
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