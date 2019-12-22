Об игре для джентльменов и не только. Интервью с Владимиром Дражиным

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Соревнования по гольфу были включены в программу Олимпийских Игр 2016 и 2020 годов. В последнее время этот вид спорта стремительно начал развиваться и в нашей стране, с каждым годом к нему приобщается всё больше белорусов. Его любители сходятся во мнении, что гольф — игра интересная и азартная. И хотя она не очень энергозатратная, зато постоянно заставляет думать на поле, плюс приятное общение и прогулка на природе. Отрадно, что и у несвижан есть возможность попробовать себя в джентльменской игре. В сентябре 2019 года торжественно была открыта площадка для мини-гольфа на территории Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа. В открытии нового спортивного объекта в нашем райцентре содействие оказала Белорусская ассоциация гольфа. И сегодня корреспондент «НН» попросил ответить на актуальные вопросы председателя Белорусской ассоциации гольфа Владимира Дражина.





С какого года идет отсчет развития гольфа в Беларуси?

— Началом развития гольфа в нашей стране стал Указ Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко от 29 января 2007 года «О строительстве спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе». Логическим продолжением развития гольфа стала Программа, принятая Правительством Республики Беларусь 16 мая 2015 года, о развитии гольфа в нашей стране. Эти важнейшие документы позволили Белорусской ассоциации гольфа на основе государственно-частного партнерства создать систему развития этого вида спорта в Республике Беларусь.

— В последнее время мы всё больше получаем информации в Беларуси об олимпийском виде спорта гольфе. Расскажите о работе Белорусской ассоциации гольфа.

— Гольф — олимпийский вид спорта, завоевывающий популярность в нашей стране. Это не просто увлекательное спортивное занятие, а также активный отдых на природе и общение с интересными людьми. На Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году после 102-летнего перерыва гольф был представлен как спортивная дисциплина.

Белорусская ассоциация гольфа с 2015 года организует всю свою работу в растущую популярность культуры гольфа в Беларуси. Актив нашей ассоциации состоит из настоящих энтузиастов этого вида спорта, поскольку гольф является неотъемлемой частью их жизни. Ассоциация проводит значительное количество турниров как в Беларуси, так и за рубежом. Мы также организуем турниры и соревнования, летние лагеря для детей. Всего в нашей стране вовлечено в эту прекрасную игру более тысячи человек.

— Владимир Нестерович, расскажите, какой инфраструктурой для игры в гольф располагает наша страна?

— Гольф-клуб «Минск» — первый и пока единственный гольф-клуб Беларуси, который построен и введен в эксплуатацию в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Автором проекта белорусского гольф-поля стал архитектор Пол Томас, известный во всем мире как создатель полей в Англии, Шотландии, Испании, Германии, Норвегии, России, Китае, Японии.

Гольф-клуб «Минск» расположен вблизи столицы нашей страны в природном биологическом заказнике «Стиклево». В течение короткого времени можно сменить динамичный ритм жизни города на красоту и гармонию природы. В клубе под руководством профессиональных тренеров можно сделать как первые шаги в гольфе, так и получить возможность совершенствовать приобретенные навыки.

В течение сезона гольф-клуб еженедельно проводит турниры, соревнования в индивидуальном и командном зачете.

Гольф-клуб «Минск» занимает площадь около 80 га и включает в себя 18-луночное поле чемпионского класса, сертифицированное международной организацией USGA (пар 72), академическое 9-луночное поле (для детей и начинающих), тренировочное поле, в составе которого два драйвинг рейнджа, два паттинг-грина, чиппинг-грин.

Дистанция лунок на чемпионском поле от 153 до 536 метров, общая протяженность 18 лунок — 6603 метра. Дистанция лунок на академическом поле от 80 до 126 метров, общая протяженность — 859 метров. Спортивные объекты поля органически вписаны в природный ландшафт. Поля окружены лесным массивом хвойных и лиственных пород с дикорастущим вереском.

С учетом особенностей в наших климатических условиях — короткий игровой сезон — в феврале 2016 года был открыт первый в Беларуси индор гольф-клуб ProGolf, который позволяет не прекращать тренировки и в зимний период года. В соответствии с концепцией клуба предоставляется возможность учиться и совершенствовать мастерство круглый год. Это стало возможно благодаря современным технологиям. Гольф-симуляторы способны перенести игрока на виртуальные тренировочные площадки или на одно из 42 реально существующих гольф-полей со всего мира. Находится гольф-клуб ProGolf в Минске на проспекте Победителей, 104-401, привлекает своих посетителей регулярными турнирами и другими интересными мероприятиями.

— А какой инфраструктурой располагает мини-гольф в Беларуси?

— Мини-гольф является также популярным видом спорта в мире, Европе и привлекает любителей этого вида спорта в нашей стране.

Первое поле для игры в мини-гольф у нас было открыто в мае 2016 года в г. Могилеве, где было проведено первое первенство Беларуси в этом виде спорта. Оно было построено в течение одного месяца, благодаря государственно-частному партнерству. Поле из 18-и дорожек соответствует международному стандарту и позволяет проводить как республиканские, так и международные турниры. Затраты на его возведение составили 100 тысяч белорусских рублей.

В последующие годы был открыт молодежный гольф-клуб в г. Гродно, гольф-площадка в Бресте. В сентябре 2019 года открыто гольф-поле для игры в мини-гольф из 18-и дорожек в г. Несвиже на базе Несвижского государственного колледжа.

В конце нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию учебный центр по обучению игре в мини-гольф в д. Высокое Смолевичского района Минской области. Хороший пример для развития игры в мини-гольф в учебных заведениях показывает средняя школа № 10 Слуцка, где на протяжении четырех лет системно проводятся турниры и соревнования по мини-гольфу среди учащихся школ города. Белорусская ассоциация гольфа совместно с органами государственного управления и бизнеса продолжает работу по развитию инфраструктуры мини-гольфа в регионах нашей страны.

— Как идет развитие инфраструктуры гольфа в странах нашего ближнего и дальнего зарубежья?

— Российская Федерация обладает значительным потенциалом для развития гольфа и популяризации одного из самых молодых олимпийских видов спорта. Наши соседи планируют в ближайшие годы увеличить в несколько раз аудиторию игроков в гольф за счет привлечения всех категорий населения. Это наглядно демонстрируют гольф-клубы «Горки» в Санкт-Петербурге, «Петергоф», «Форрект Хилс» и «Сколково» в Подмосковье. Успешно работает единственный в Украине пятизвездочный гольф-курорт «Superior Golf & SPA Resort» в г. Харькове, гольф-клуб «ГольфСтрим» в Киеве. Приглашает игроков в гольф первое и единственное в Грузии гольф-поле «Тбилиси Хилс», гольф-клуб «Жайляу» в Казахстане, «Арарат» в Армении, «Баку» в Азербайджане.

Успешно развивают гольф в Литовской Республике, где действует шесть гольф-полей, и в июле нынешнего года был проведен чемпионат Европы по гольфу. Активно работает в развитии гольфа Союз гольфа Польши. В настоящее время там имеется 20 действующих полей. Но примером для нас является Финляндия, где действует 225 гольф-полей, а игрой системно занимается 250 тысяч человек.

— Бытует мнение, что гольф — это игра для миллионеров, избранных. Требует больших затрат экипировка и сама игра. Ваша точка зрения на этот счет.

— Игра в гольф — это спорт. Занятие спортом — это наше с вами здоровье. Гольф — это еще и культура, история, традиции, этикет, правила. В целом — это философия жизни.

Об экипировке и затратах на нее. В сумке гольфиста должно быть 14 разных клюшек. Для длинных ударов, коротких, катящих мяч. В связи с этим каждая клюшка решает свою задачу в игре. Набор клюшек можно приобрести от 200 долларов и выше. Экипировка гольфиста: поло, брюки, кепка — есть у каждого из нас в гардеробе. Обувь для гольфа — кроссовки с шипами — цена от 50 долларов. Перчатка для гольфа — 10 — 15 долларов, мяч — 1-2 доллара. Игра на поле — от 20 долларов за раунд. Игра длится в среднем 4 — 6 часов. Сравнить с другими видами спорта и можно получить ответ, что гольф по затратам вполне приемлем для каждого из нас. Следует учитывать, что гольф входит в десятку самых популярных видов спорта в мире. Им увлекаются 450 миллионов человек. Только на постсовет-ском пространстве застрял миф об «игре престарелых миллиардеров».

В современном мире гольф не считается дорогим или исключительным видом спорта. В него играют школьники, студенты, работники предприятий, пенсионеры. Гольф тем и хорош, что в него могут играть абсолютно все, независимо от физической подготовки, телосложения, возраста.

— Что такое этикет гольфа, принципы, на которых строятся отношения между игроками? Есть ли судьи в гольфе? Какие правила гольфа?

— В гольфе много возможностей схитрить: подтолкнуть мяч к лунке, убрать препятствие на пути, неправильно (в лучшую сторону) посчитать удары. Но если ты позволяешь себе такие аферы, ты не гольфист. Таких не любят ни в жизни, ни в гольфе. Вот почему считается, что лучшие коммерческие сделки совершаются на гольф-поле. Одна из пословиц говорит, что за 18 лунок гольфа можно узнать о человеке больше, чем за 18 лет жизни. Судьи в гольфе есть, их можно пригласить в случае разногласий между участниками турнира. Но, главное, игроки сами себе судьи. Порядочность, честность, справедливость, требовательность к себе, умение признать собственную ошибку — вот главные качества каждого гольфиста. Еще в характере гольфиста важно самообладание, контроль над эмоциями. На плохой эмоции невозможно принять правильное решение, как в жизни, так и на гольф-поле.

В гольфе большое количество правил. Запомнить все невозможно, но каждое правило основано на справедливости, и, если ты честен, то логика правил понятна. Если сократить правила до трех предложений, то звучат они так:

Играй поле, как оно есть. Играй мяч, как он лежит. Если ни то, ни другое невозможно, поступай по справедливости.

В этих словах заложен дух гольфа, который игроки чтут более 600 лет.

— Владимир Нестерович, расскажите о международной деятельности Белорусской ассоциации гольфа.

— Международным вопросам мы уделяем особое внимание. Начиная свою работу по развитию гольфа в нашей стране, мы не располагали собственной инфраструктурой. В связи с этим нам пришлось использовать потенциал наших соседей, так называемый «пояс добрососедства». Свои турниры по гольфу мы проводили на полях в Литовской Республике. Белорусские гольфисты принимали участие в международных турнирах среди любителей в гольф-клубах Болгарии, Франции, Турции, Испании, России, Польши, Италии и других. Белорусская ассоциация гольфа с рядом федераций, ассоциаций, союзов заключила договоры сотрудничества, которые позволяют строить и реализовывать наши планы.

17 ноября 2017 г. на Генеральной ассамблее Европейской ассоциации гольфа наша ассоциация принята в полноправные члены.

16 августа 2015 года мы стали членами Всемирной ассоциации мини-гольфа.

Делегация Белорусской ассоциации гольфа 13 — 16 ноября нынешнего года приняла участие в работе очередной Генеральной ассамблеи Европейской ассоциации гольфа в г. Париже, где мы изложили программу развития гольфа в нашей стране на ближайшие пять лет.

У нас есть полная уверенность в том, что, благодаря государственно-частному партнерству, олимпийский вид спорта гольф получит в Республике Беларусь должное развитие. Занимаясь этим видом спорта, каждый из нас может постоянно совершенствоваться и открывать в себе новые возможности, воспитывать многие качества, необходимые не только в спорте, но и в повседневной жизни.

— Назовите, пожалуйста, лучших игроков в гольф среди мужчин, женщин, юношей, девушек и детей. Каких результатов они достигли в соревнованиях в нашей стране и за рубежом.

— Гольф в Беларуси развивается, растет и количество игроков. Турниры стали интереснее, разнообразнее. В этом году в Гольф-клубе «Минск» состоялось более 20 турниров, в том числе 7 рейтинговых.

19 октября прошел завершающий сезон турнир — «Золотой финал-2019». Он действительно стал финальным — были подведены итоги не только самого соревнования. Была подведена статистика всего сезона-2019 и определены победители в номинациях «Лучшие результаты сезона», «Прогресс года», «Гольф-семья года», «Новичок года» и многих других. Наиболее успешные, отличившиеся гольфисты были награждены памятными кубками. Такое награждение планируется сделать традиционным и проводить ежегодно.

Номинации сезона-2019: лучший результат Best Gross — Игорь Альхимович, лучший результат Stebleford — Павел Загинайло, самый стабильный гольфист — Ричард Пьё, юниор года — Михаил Загинайло, гольф-семья года — Александр, Елена, Иван и Степан Литвинчики, прогресс года — Михаил Загинайло, призер года — Георгий Пригожий, самый тренирующийся гольфист на Driving range — Максим Вяткин, самый активный игрок на полях — Георгий Пригожий, новичок года — Александр Царев.

— Большое спасибо, Владимир Нестерович, за интервью. До новых встреч!

Беседовал Дмитрий ЯЩЕНКО.

Фото www.sb.by