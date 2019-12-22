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В доме-интернате на Ваупшасова поздравили со 100-летием постоялицу

23.12.2019 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Новый год они не одни. Праздник в эти дни приходит и к одиноким пожилым людям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В доме-интернате для пенсионеров и инвалидов на Ваупшасова праздничная атмосфера. Постояльцы ждут гостей и готовят новогоднее представление. Своеобразной репетицией праздничных торжеств стал столетний юбилей Ольги Климовны Ольховки.

В доме-интернате на Ваупшасова поздравили со 100-летием постоялицу

Поздравила юбиляра и Анастасия Кончиц. Подробности в видеоматериале.

В доме-интернате на Ваупшасова поздравили со 100-летием постоялицу

Люди в материале: Анастасия Кончиц
 
 
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Новости Беларуси. В Новый год они не одни. Праздник в эти дни приходит и к одиноким пожилым людям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В...
 
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