В доме-интернате на Ваупшасова поздравили со 100-летием постоялицу

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Новый год они не одни. Праздник в эти дни приходит и к одиноким пожилым людям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В доме-интернате для пенсионеров и инвалидов на Ваупшасова праздничная атмосфера. Постояльцы ждут гостей и готовят новогоднее представление. Своеобразной репетицией праздничных торжеств стал столетний юбилей Ольги Климовны Ольховки.





Поздравила юбиляра и Анастасия Кончиц. Подробности в видеоматериале .



