ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следствие: в подрыве машины Шеремета использовали то же вещество, что и в мине, изъятой у Антоненко

23.12.2019 17:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовали аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у ветерана боевых действий на Донбассе и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в организации убийства Шеремета.


Как сообщили в Нацполиции Украины, такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

«Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50», — говорится в сообщении.

Корпус изъятой МОН-50, по выводам экспертов, изготовлен в 1987 году на заводе «Дунарит» (партия 36) в городе Русе (Болгария). Этот корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на «Самарском заводе взрывчатых веществ» в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).

Отмечено, что в корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых взорвали авто журналиста Павла Шеремета.


«На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность. Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины», — добавили в Нацполиции.

Там добавили, что задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовали аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у ветерана боевых действий на Донбассе и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на неделе: к выходным похолодает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика