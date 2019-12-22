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Встречу по польским разрешениям на перевозки проведет Минтранс 26 декабря в Минске

23.12.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси проведет 26 декабря в Минске встречу по вопросу распределения, выдачи и использования двусторонних/транзитных разрешений Польши, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Встречу по польским разрешениям на перевозки проведет Минтранс 26 декабря в Минске

Встреча состоится с 14.00 до 16.00 по адресу ул.Чкалова, 5. Проведет ее первый заместитель министра Алексей Ляхнович.

Заявки на участие от международных автоперевозчиков будут приниматься до 17.00 25 декабря по электронной почте minoblstroy@tut.by, а также по телефону 203-53-31 (Минск). 25 декабря подать заявку можно будет только по электронной почте.

Встречу по польским разрешениям на перевозки проведет Минтранс 26 декабря в Минске

В министерстве уточняют, что на встрече возможно присутствие только одного представителя от организации.

 
Теги: Минск
 
 
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  Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси проведет 26 декабря в Минске встречу по вопросу распределения, выдачи и использования двусторонних/транзитных...
 
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