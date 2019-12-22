Что случилось у Алимбековой? Валится сезон: страдает на лыжне, жалуется на хроническую травму и со слезами извиняется перед фанатами









В пятничном спринте этапа в Анси Алимбекова с двумя промахами заняла 57-е место и отобралась в гонку преследования, которая закончилась еще более печально.





На первом же огневом рубеже электронная система показала, что белоруска ни разу не попала по мишени, при этом потратила на стрельбу невероятно малое количество времени. Чуть позже система исправила показатели белоруски – три штрафных круга. Оказалось, что это была сторонняя проблема. Когда Динара пришла на первый огневой рубеж, все мишени на установке были уже закрыты. Алимбекова потеряла слишком много времени из-за технических неполадок и отстала от остальных участниц больше, чем на минуту. Судьи пообещали разобраться, что произошло.





На следующих огневых рубежах олимпийская чемпионка добавила еще по одному штрафу, а до последнего и вовсе не доехала – ее обогнали лидеры гонки. По правилам, белоруске пришлось сниматься с гонки.





Вскоре после «финиша» Динара записала в инстаграме видео, в котором извинилась перед фанатами. «Прошу прощения у всех болельщиков за сегодняшнюю гонку. Да и вообще за все начало сезона. Пока не получается. Сегодня я сама не поняла, что произошло. Не сработала установка на первой «лежке», и получилось много промахов. Нет слов», – сказала Алимбекова.





Голос белоруски дрожал, а на глазах выступили слезы.









Через день эмоции спортсменки поутихли. Динара вновь выступила в инстаграме: «Иногда происходят неприятные ситуации, независящие от нас. Вчерашние эмоции, может быть, были лишние... Сегодня новый день, я забываю все негативное и иду дальше! Ваша поддержка – это что-то необъяснимое, спасибо вам за это!»

У Алимбековой не получается не только этот сезон – проблемы начались сразу после Пхенчхана

После триумфа на Олимпиаде, казалось, что Динара будет преемницей Дарьи Домрачевой. Но сразу после финиша того сезона у биатлонистки начались серьезные проблемы со здоровьем. Выяснилось, что еще в юниорах она серьезно травмировала плечо, которое потом время от времени “выскакивало”, причиняя сильную боль. Починить его девушка решила только после Игр. Врачи биатлонистку прооперировали, но полного восстановления не гарантировали и, чтобы минимизировать риски, посоветовали воздержаться от спорта на полгода. За Динару переживала вся страна. Беспокоился даже Александр Лукашенко, который собирался лично заняться укреплением плеча спортсменки.





Александр Лукашенко: «Алимбековой я сказал, что предсезонку будет со мной тренироваться. Я тебе топор подготовлю, косу, чтобы плечевой пояс нагрузить»













Больница угнетала олимпийскую чемпионку – и она чуть не через несколько дней после операции рванула на сборы, а потом и с помощью тренеров закрыла больничный. Но тренироваться Алимбекова толком не смогла – вновь разболелось плечо.





Кое-как к сезону Динара подготовилась, но вышел он скомканным. В общем зачете она стала лишь 53-й, а статистика стрельбы по сравнению с олимпийским сезоном стала хуже: 76% точности на лежке и 82% на стойке. Лучшая личная гонка случилась в Эстерсунде, где Динара стала 13-й в спринте. Еще было несколько попаданий в топ-30.





К нынешней зиме биатлонистка из Чаусов готовилась как надо и ставила цель – почаще заезжать в топ-20. Но уже в конце предсезонки у девушки вновь появились проблемы со здоровьем – воспалилась надкостница, которую спортсменка называет давней проблемой. После контрольного спринта в Контиолахти Алимбекова рассказала о дискомфорте:





«Стрельба удалась, а вот со скоростью на финишный круг мне не хватило, так как появилась моя давняя проблема: боль надкостницы. Борюсь с ней уже много лет, но пока не получается победить, иногда сильнее, иногда слабее, но она проявляется. Я надеюсь, до начала сезона мы разберемся с этим и мне не будет ничего мешать показывать неплохой ход по дистанции».





Но проблемы не ушли. После первой личной гонки сезона Динара пожаловалась, что чувствовала себя неважно. «Пока все проходит тяжело, хотя после контрольных стартов в Контиолахти думала, что при таком хорошем самочувствии удастся быть по-настоящему конкурентоспособной. Да и на разминке, той же пристрелке чувствовала себя великолепно. Но после старта вдруг поняла: есть проблемы. Сложности начались, буквально, с первого круга. Я ведь понимала, что придется прибавлять, но одновременно осознавала, что моя боевая готовность куда-то ушла. В таком состоянии и стрелять тяжело. Так что расстроилась, и даже очень», – объясняла Алимбекова.









Тем не менее, Динара смогла набрать кое-какие очки в этом сезоне. Сейчас она идет 60-й в общем зачете – второй лучший показатель среди белорусок. Самые удачные гонки – индивидуалка в Эстерсунде (33 место) и спринт в Хохфильцине (34 место).





Выступить лучше спортсменка не может из-за слабого хода по дистанции. После спусков у Динары сводит правую ногу – и она едва может ехать. Причина – в обострившейся травме надкостницы, с которой, как оказалось, биатлонистка живет восемь лет.





«Я уже восемь лет с этим живу. Можно сказать, смирилась, что никто и ничто мне не поможет. Спазмы не мучили только в олимпийский сезон. Когда нашу команду тренировал Клаус Зиберт, он даже разрешал сходить с дистанции. Говорил: «Не мучайся». Иногда могу потерпеть, но бывает, что терпеть невозможно. В индивидуальной гонке в Швеции я полностью гасила скорость на спусках и пропускала проезжающих девочек, думая: «Мало ли, я упаду…». На каждом большом спуске проигрывала соперницам по 10 секунд», – объясняла Алимбекова в беседе с TUT.by.





По словам биатлонистки, за карьеру она консультировалась с разными врачами, но у них получается только ослабить дискомфорт: спортсменке регулярно массируют стопы, делают ударно-волновую терапию, массаж и уколы в надкостницу. Еще Динаре помогают бороться с болью специальные стельки. Сама Алимбекова надеется, что обострение связано с переходом с лыжероллеров на лыжи и скоро ей станет легче.





Кроме неприятностей со здоровьем в последнее время олимпийская чемпионка страдает от конфузов на лыжне. Субботние неполадки на стрельбище – не единственный пример. Во время индивидуалки в Эстерсунде лежка, на которой должна была стрелять белоруска, оказалась неготовой – мишени были закрыты. Но, к счастью, все быстро исправилось.





Фото: Instagram Динары Алимбековой



