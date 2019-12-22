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Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Кобрине

23.12.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине в ДТП пострадал 15-летний подросток, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Кобрине

смотреть видео происшествия (не для слабонервных)

Авария произошла сегодня около 13.05 на улице Дзержинского. По предварительной информации, группа школьников шла по тротуару. Внезапно мальчик 2004 года рождения выбежал на пешеходный переход. В этот момент по дороге ехал автомобиль "Фольксваген-Гольф" под управлением местного жителя 1986 года рождения. Водитель не успел затормозить и сбил несовершеннолетнего пешехода.

Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Кобрине

Подростка с травмами доставили в больницу. Проводится проверка.

 
 
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  В Кобрине в ДТП пострадал 15-летний подросток, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. смотреть видео происшествия (не для слабонервных) Авария произошла...
 
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