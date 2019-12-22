Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Кобрине

Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобрине в ДТП пострадал 15-летний подросток, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.





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Авария произошла сегодня около 13.05 на улице Дзержинского. По предварительной информации, группа школьников шла по тротуару. Внезапно мальчик 2004 года рождения выбежал на пешеходный переход. В этот момент по дороге ехал автомобиль "Фольксваген-Гольф" под управлением местного жителя 1986 года рождения. Водитель не успел затормозить и сбил несовершеннолетнего пешехода.





Подростка с травмами доставили в больницу. Проводится проверка.