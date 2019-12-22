Секретный концерт в честь 80-летия Брестской области проходит в Жабинке

Источник материала: Виртуальный Брест

Секретный потому, что туда пускали (если пускали вообще) только аккредитованных журналистов. На мероприятии присутствовали представители облисполкома, из знакомых нам на глаза попался например Борисюк, бывший глава администрации Ленинского района Бреста, а ныне - заместитель председателя Брестского облисполкома.





Чем этот концерт такой особенный, мы так и не смогли понять, а внятно нам не объяснили. Мол, он организован Министерством культуры, и вообще - туда нельзя. Впрочем, честно сказать, и не особо то нужно было - нет так нет. А фоточка у нас всё равно появилась с мероприятия, пусть и всего одна.





К слову - подобные концерты интересуют нас с точки зрения поддержки культуры, а не из-за присутствующих на нём чиновников и разборок, кому что вручили к празднику.