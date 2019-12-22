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Секретный концерт в честь 80-летия Брестской области проходит в Жабинке

23.12.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Секретный потому, что туда пускали (если пускали вообще) только аккредитованных журналистов. На мероприятии присутствовали представители облисполкома, из знакомых нам на глаза попался например Борисюк, бывший глава администрации Ленинского района Бреста, а ныне - заместитель председателя Брестского облисполкома.

Секретный концерт в честь 80-летия Брестской области проходит в Жабинке

Чем этот концерт такой особенный, мы так и не смогли понять, а внятно нам не объяснили. Мол, он организован Министерством культуры, и вообще - туда нельзя. Впрочем, честно сказать, и не особо то нужно было - нет так нет. А фоточка у нас всё равно появилась с мероприятия, пусть и всего одна.

Секретный концерт в честь 80-летия Брестской области проходит в Жабинке

К слову - подобные концерты интересуют нас с точки зрения поддержки культуры, а не из-за присутствующих на нём чиновников и разборок, кому что вручили к празднику.

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
Теги: Брест
 
 
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  Секретный потому, что туда пускали (если пускали вообще) только аккредитованных журналистов. На мероприятии присутствовали представители облисполкома, из...
 
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