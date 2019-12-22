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Новости экономики за 23.12.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда Беларусь и Россия отменят роуминг? Чем Нацбанк порадовал нумизматов, и зачем к биржевым торгам допустят непрофессиональных инвесторов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ДОСТУП К БИРЖЕВЫМ ТОРГАМ ПОЛУЧАТ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
Непрофессиональные инвесторы вскоре получат прямой доступ к биржевым торгам. С таким предложением выступил Минфин, и Белорусская валютно-фондовая биржа его поддержала.
Ожидается, что это придаст дополнительный стимул к развитию биржевого рынка. Специалисты не исключают, что допуск непрофучастников к режиму торгов и операциям с любой ценной бумагой может быть довольно рискованным шагом. С другой стороны, значительное увеличение количества участников валютного рынка сделает процедуру листинга ценных бумаг более привлекательной для их эмитентов и значительно оживит торги.
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПОРТ В ЭТОМ ГОДУ ПРЕВЫСИТ 14 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Белорусские разработки стабильно востребованы на внешних рынках. Экспорт отечественной высокотехнологичной продукции ежегодно растет в среднем на 10 %. По итогам 2019 года он превысит 14 миллиардов долларов. Основу составляет производство товаров с высокой добавленной стоимостью.
Значительный рост показывает IT-сектор. Большое внимание уделяется интеллектуальной собственности. В этом году на разработках и патентах, за которые готовы платить иностранные компании, планируется заработать более 90 миллионов долларов.
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Новости Беларуси. Когда Беларусь и Россия отменят роуминг? Чем Нацбанк порадовал нумизматов, и зачем к биржевым торгам допустят непрофессиональных инвесторов?...
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