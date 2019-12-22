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Новости экономики за 23.12.2019

23.12.2019 18:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда Беларусь и Россия отменят роуминг? Чем Нацбанк порадовал нумизматов, и зачем к биржевым торгам допустят непрофессиональных инвесторов? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько будет стоить в 2019-м новогодний подарок из белорусских конфет?

ДОСТУП К БИРЖЕВЫМ ТОРГАМ ПОЛУЧАТ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Непрофессиональные инвесторы вскоре получат прямой доступ к биржевым торгам. С таким предложением выступил Минфин, и Белорусская валютно-фондовая биржа его поддержала.

Новости экономики за 23.12.2019

Ожидается, что это придаст дополнительный стимул к развитию биржевого рынка. Специалисты не исключают, что допуск непрофучастников к режиму торгов и операциям с любой ценной бумагой может быть довольно рискованным шагом. С другой стороны, значительное увеличение количества участников валютного рынка сделает процедуру листинга ценных бумаг более привлекательной для их эмитентов и значительно оживит торги.

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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПОРТ В ЭТОМ ГОДУ ПРЕВЫСИТ 14 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

Белорусские разработки стабильно востребованы на внешних рынках. Экспорт отечественной высокотехнологичной продукции ежегодно растет в среднем на 10 %. По итогам 2019 года он превысит 14 миллиардов долларов. Основу составляет производство товаров с высокой добавленной стоимостью.

Новости экономики за 23.12.2019

Нацбанк впервые вводит в обращение памятные монеты достоинством 2 рубля

Значительный рост показывает IT-сектор. Большое внимание уделяется интеллектуальной собственности. В этом году на разработках и патентах, за которые готовы платить иностранные компании, планируется заработать более 90 миллионов долларов.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Когда Беларусь и Россия отменят роуминг? Чем Нацбанк порадовал нумизматов, и зачем к биржевым торгам допустят непрофессиональных инвесторов?...
 
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