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«Беги, или я подниму плакат выше». «Голого» болельщика Минского полумарафона наградили за мотивацию

23.12.2019 20:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин Максим Литашев получил приз за самый мотивирующий плакат от организаторов Минского полумарафона. На церемонии награждения призы вручили еще нескольким десяткам бегунов и болельщиков: авторам лучших плакатов, креативной команде, яркой и спортивной паре и другим победителям творческих конкурсов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сразу после полумарафона «голый» костюм Максима Литашева вызвал бурную дискуссию в соцсетях.

— Похожий наряд меня впечатлил на 38-м километре марафона в Киеве, — рассказывал болельщик GO.TUT.BY. — Бежишь, сил нет, поднимаешь голову — и тут такая мотивация. Я тоже хотел поднять настроение бегунам. Стоял около Оперного театра, потому что не понаслышке знаю: горка там достаточно тяжелая. Решил облегчить участь бегущих. И люди реагировали очень эмоционально. Некоторые даже возвращались, чтобы пробежать мимо еще раз.


Фото: instagram.com/running_is_freedom

Обладателя еще одного неоднозначного костюма Вадима Симонова — он изображал смерть — наградили за самый юмористический плакат и лучший образ болельщика.

За самый необычный костюм приз дали Тамаре Ермаковой и Ольге Воробьевой (они были «Мисс медицина» и «Мисс дезинфекция»), а за лучший костюм-двойник — семье Тимофеевых, которая изображала героев мультфильма «Аладдин». Их же назвали «самой яркой семьей» полумарафона.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мистером Минского полумарафона во второй раз стал тренер Ростислав Чистяков, а Мисс Минский полумарафон — преподавательница физкультуры Анастасия Дашкевич.

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Теги: Минск
 
 
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Минчанин Максим Литашев получил приз за самый мотивирующий плакат от организаторов Минского полумарафона.
 
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