|
«Беги, или я подниму плакат выше». «Голого» болельщика Минского полумарафона наградили за мотивацию
Источник материала: Tut.by
Минчанин Максим Литашев получил приз за самый мотивирующий плакат от организаторов Минского полумарафона. На церемонии награждения призы вручили еще нескольким десяткам бегунов и болельщиков: авторам лучших плакатов, креативной команде, яркой и спортивной паре и другим победителям
Сразу после полумарафона «голый» костюм Максима Литашева вызвал
— Похожий наряд меня впечатлил на 38-м километре марафона в Киеве, — рассказывал болельщик GO.TUT.BY. — Бежишь, сил нет, поднимаешь голову — и тут такая мотивация. Я тоже хотел поднять настроение бегунам. Стоял около Оперного театра, потому что не понаслышке знаю: горка там достаточно тяжелая. Решил облегчить участь бегущих. И люди реагировали очень эмоционально. Некоторые даже возвращались, чтобы пробежать мимо еще раз.
Обладателя еще одного неоднозначного костюма Вадима Симонова — он изображал смерть — наградили за самый юмористический плакат и лучший образ болельщика.
За самый необычный костюм приз дали Тамаре Ермаковой и Ольге Воробьевой (они были «Мисс медицина» и «Мисс дезинфекция»), а за лучший костюм-двойник — семье Тимофеевых, которая изображала героев мультфильма «Аладдин». Их же назвали «самой яркой семьей» полумарафона.
Мистером Минского полумарафона во второй раз стал тренер Ростислав Чистяков, а Мисс Минский полумарафон — преподавательница физкультуры Анастасия Дашкевич.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин Максим Литашев получил приз за самый мотивирующий плакат от организаторов Минского полумарафона.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)