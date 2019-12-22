«Беги, или я подниму плакат выше». «Голого» болельщика Минского полумарафона наградили за мотивацию

Источник материала: Tut.by

Минчанин Максим Литашев получил приз за самый мотивирующий плакат от организаторов Минского полумарафона. На церемонии награждения призы вручили еще нескольким десяткам бегунов и болельщиков: авторам лучших плакатов, креативной команде, яркой и спортивной паре и другим победителям творческих конкурсов .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сразу после полумарафона «голый» костюм Максима Литашева вызвал бурную дискуссию в соцсетях.

— Похожий наряд меня впечатлил на 38-м километре марафона в Киеве, — рассказывал болельщик GO.TUT.BY. — Бежишь, сил нет, поднимаешь голову — и тут такая мотивация. Я тоже хотел поднять настроение бегунам. Стоял около Оперного театра, потому что не понаслышке знаю: горка там достаточно тяжелая. Решил облегчить участь бегущих. И люди реагировали очень эмоционально. Некоторые даже возвращались, чтобы пробежать мимо еще раз.



Фото: instagram.com/running_is_freedom

Обладателя еще одного неоднозначного костюма Вадима Симонова — он изображал смерть — наградили за самый юмористический плакат и лучший образ болельщика.

За самый необычный костюм приз дали Тамаре Ермаковой и Ольге Воробьевой (они были «Мисс медицина» и «Мисс дезинфекция»), а за лучший костюм-двойник — семье Тимофеевых, которая изображала героев мультфильма «Аладдин». Их же назвали «самой яркой семьей» полумарафона.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мистером Минского полумарафона во второй раз стал тренер Ростислав Чистяков, а Мисс Минский полумарафон — преподавательница физкультуры Анастасия Дашкевич.