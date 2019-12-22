В ночь с 31 декабря на 1 января в Волковыске на площади имени Ленина пройдет новогодняя музыкальная шоу-программа «В Новый год без виз».
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В Новый год без виз на городской площади
23.12.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В ночь с 31 декабря на 1 января в Волковыске на площади имени Ленина пройдет новогодняя музыкальная шоу-программа «В Новый год без виз».
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В ночь с 31 декабря на 1 января в Волковыске на площади имени Ленина пройдет новогодняя музыкальная шоу-программа «В Новый год без...
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