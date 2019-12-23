От 3 000 до 4 000 рублей. Такие зарплаты обещают в Минской области

belnovosti.by То есть зарплата белорусов выросла почти на 15 рублей. Для сравнения: в сентябре показатель, зафиксированный Национальным статистическим комитетом, составлял 1 108 рублей 50 копеек, пишетТо есть зарплата белорусов выросла почти на 15 рублей.





В действительности положение дел немного иное. Это особенно хорошо видно по вакансиям, опубликованным работодателями в базе данных государственной службы занятости, актуальных в нынешнем месяце.





Для примера возьмем Минскую область. Здесь, как и везде по стране, самые распространенные заработные платы находятся в пределах 500-700 рублей, немного реже можно встретить предложения от 800 до 1 000 рублей. Еще меньше – от 2 000 рублей.









Имеется лишь несколько объявлений с цифрами от 3 000 рублей и выше. Зато достаточно много нанимателей предлагают 330 рублей.





В частности, на «минималку» в регионе готовы трудоустроить дворника (дом-интернат для престарелых в Логойске), продавца «Слуцкий хлебозавод», а рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ищут ясли-сад № 2 города Смолевичи и Плещеницкая средняя школа-училище олимпийского резерва.













В районе 500-1 000 рублей. На такие деньги в Минской области могут рассчитывать работники при трудоустройстве в червенский филиал компании «Доброном» (работа в Смиловичах и деревне Кулики).





Так, 500 рублей предоставляют повару, по 600 рублей – машинисту моечных машин, охраннику и уборщику помещений. Грузчику готовы платить 700 рублей, на 100 рублей больше – кладовщику, а комплектовщику – 1 000 рублей.





Кроме того, 500 рублей приготовили продавцу (Копыльское райпо), укладчику пиломатериалов, деталей и изделий из древесины (Пуховичское МПМК-14), экономисту (ОАО «Пионер-Агро», Копыльский район), а 1 000 рублей – начальнику комплекса ОАО «Копыльское».









Самые высокие зарплаты Минщины. Ровно 3 000 рублей обещает директору, помощнику гендиректора и начальнику управления ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания» (Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», Смолевичский район).





Эта же компания предлагает зарплату в размере 3 500 рублей для директора и заместителя генерального директора, а другая организация индустриального парка – ООО «Флюенс Технолоджи Груп» – заместителю гендиректора обещает 4 000 рублей.

















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