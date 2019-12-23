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«Сохрани ребенку будущее!»
23.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Под таким девизом с 20 по 29 декабря Госавтоинспекцией проводится целевая операция по предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров.
старший госавтоинспектор ОГАИ
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Под таким девизом с 20 по 29 декабря Госавтоинспекцией проводится целевая операция по предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров. В 2019 году на территории...
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