«Сохрани ребенку будущее!»

Источник материала: Вороновская газета





Под таким девизом с 20 по 29 декабря Госавтоинспекцией проводится целевая операция по предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров.

В 2019 году на территории области в автоавариях погибло 2 ребенка, 22 — получили травмы и увечья. Наиболее тяжкие последствия фиксировались с участием детей-пассажиров.

Ремни безопасности в автомобиле — часть системы пассивной безопасности. Но выполняют они свою функцию только в случаях, когда ими правильно пользуются. Как показывают расчеты, если все водители и пассажиры станут пользоваться ремнями безопасности, то количество смертельных исходов при ДТП может сократиться примерно на 15%.

Водителю, в автомобиле которого находится ребенок, не стоит прибегать к резким маневрам. Дети в возрасте до 9 месяцев должны перевозиться в автомобиле в специальном кресле, а дети в возрасте от 9 месяцев до 3 лет — с использование специального кресла, снабженного соответствующими ремнями.

Кроме использования специальных удерживающих устройств для обеспечения безопасности детей-пассажиров необходимо соблюдать следующие правила: закрывать дверь автомобиля на предохранительную защелку, не оставлять тяжелых и острых предметов на заднем сидении автомобиля, так как в момент столкновения или резкого торможения они могут травмировать ребенка, приучать детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье, не разрешать сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано специальным детским креслом. Запомните сами и объясните детям, что при резкой остановке или столкновении сила инерции «бросает» сидящего вперед, и он ударяется о стекло передней панели — этого достаточно, чтобы пассажир погиб или был сильно ранен. Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье, при столкновении или внезапной остановке он может перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель.

Каждый из нас своим поведением, примером и соблюдением ПДД может внести вклад в копилку безопасности.

Александр Стефанович,

старший госавтоинспектор ОГАИ

Вороновского РОВД

майор милиции.