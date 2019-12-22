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Действующего президента Афганистана объявили победителем выборов, состоявшихся в сентябре

23.12.2019 18:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительным результатам президентских выборов в Афганистане, которые прошли 28 сентября, действующий глава государства Ашраф Гани набрал 50,64% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла получил поддержку 39,52% избирателей.



Гани приветствовал объявление предварительных результатов голосования
Фото: ЕРА

22 декабря независимая избирательная комиссия Афганистана предварительно объявила победителем президентских выборов действующего главу государства Ашрафа Гани.

Согласно результатам голосования, опубликованным на сайте комиссии, Гани набрал 50,64% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла получил поддержку 39,52% избирателей.

Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов.

Для участия в выборах зарегистрировались 9,6 млн избирателей, однако избирком оценил явку в 2,6 млн человек и признал действительными только 1,8 млн бюллетеней.

В релизе отмечается, что это предварительные результаты, так как кандидаты имеют возможность обжаловать их. Официальные результаты объявят после рассмотрения таких жалоб. Как сообщает Radio Azadi, жалобы начнут принимать 23 декабря, этот процесс продолжится в течение трех дней.

Asossiated Press пишет, что Абдулла уже назвал результаты выборов "фальсификацией". По словам главы правительства, "чистые результаты" голосования показали бы его победу на выборах.

Гани в Facebook приветствовал объявление предварительных результатов выборов.
 
 
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По предварительным результатам президентских выборов в Афганистане, которые прошли 28 сентября, действующий глава государства Ашраф Гани набрал 50,64% голосов...
 
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