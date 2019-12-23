Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске

Источник материала: Tut.by

Лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе. Информация об этом размещена на официальной странице партии «Голос» в Facebook.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Да, в субботу, 21 декабря, „Океан Эльзи“ действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», — информирует «Голос» «преданных поклонников».

Какой гонорар получил музыкант и депутат Верховной рады, официально не сообщается. Между тем, УНИАН со ссылкой на телеграмм-канал «Новина» пишет , что за выступление на корпоративе компании Wargaming, Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

Группа «Океан Эльзи» последний раз выступала в Минске в сентябре. Тогда Вакарчук рассказал, что выступление группы в Минске было запланировано еще до того, как он решил пойти в политику, а за концерт он ничего не получил.

«Я не получал гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которые не может иметь народный депутат», — рассказал тогда Вакарчук украинской службе «Радио Свобода».