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Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске
Источник материала: Tut.by
Лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе. Информация об этом
«Да, в субботу, 21 декабря, „Океан Эльзи“ действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», — информирует «Голос» «преданных поклонников».
Какой гонорар получил музыкант и депутат Верховной рады, официально не сообщается. Между тем, УНИАН со ссылкой на телеграмм-канал «Новина»
Группа «Океан Эльзи» последний раз
«Я не получал гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которые не может иметь народный депутат», —
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Какой гонорар получил солист «Океана Эльзи» и депутат Верховной рады, официально не сообщается. Между тем, УНИАН со ссылкой на телеграмм-канал «Новина» пишет, что...
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