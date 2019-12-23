ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске

24.12.2019 00:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидер группы «Океан Эльзи» Святослав Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе. Информация об этом размещена на официальной странице партии «Голос» в Facebook.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Да, в субботу, 21 декабря, „Океан Эльзи“ действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», — информирует «Голос» «преданных поклонников».

Какой гонорар получил музыкант и депутат Верховной рады, официально не сообщается. Между тем, УНИАН со ссылкой на телеграмм-канал «Новина» пишет, что за выступление на корпоративе компании Wargaming, Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

Группа «Океан Эльзи» последний раз выступала в Минске в сентябре. Тогда Вакарчук рассказал, что выступление группы в Минске было запланировано еще до того, как он решил пойти в политику, а за концерт он ничего не получил.

«Я не получал гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которые не может иметь народный депутат», — рассказал тогда Вакарчук украинской службе «Радио Свобода».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какой гонорар получил солист «Океана Эльзи» и депутат Верховной рады, официально не сообщается. Между тем, УНИАН со ссылкой на телеграмм-канал «Новина» пишет, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я верю в волшебство». Воспитанников детского дома №7 Минска поздравили с Новым годом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика