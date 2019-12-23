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«Левый имплант порван, протекает». Леру Кудрявцеву срочно прооперировали

24.12.2019 01:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская телеведущая Лера Кудрявцева перенесла тяжелую операцию по удалению грудных имплантов. Об этом она сама сообщила в Instagram.

— Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря, — написала Кудрявцева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 23 Дек 2019 в 11:20 PST

Телеведушая пишет, что решила поставить импланты еще 15 лет назад, тогда подобные операции были редкостью.

— На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить.

Но что-то пошло не так: во время ежегодного обследования медики обнаружили, что «левый имплант порван, протекает лет 5−6 куда только можно было затечь».

Ведущая пишет, что операция по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей была очень агрессивной.

— Девочки — этот пост для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов» Ну, а меня я очень надеюсь вы примите и такую. Будьте здоровы

 
 
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- Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря, -...
 
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