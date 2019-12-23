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«Левый имплант порван, протекает». Леру Кудрявцеву срочно прооперировали
Источник материала: Tut.by
Российская телеведущая Лера Кудрявцева перенесла тяжелую операцию по удалению грудных имплантов. Об этом она сама
— Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря, — написала Кудрявцева.
Телеведушая пишет, что решила поставить импланты еще 15 лет назад, тогда подобные операции были редкостью.
— На сертификате было черным по белому написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить.
Но что-то пошло не так: во время ежегодного обследования медики обнаружили, что «левый имплант порван, протекает лет 5−6 куда только можно было затечь».
Ведущая пишет, что операция по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей была очень агрессивной.
— Девочки — этот пост для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов» Ну, а меня я очень надеюсь вы примите и такую. Будьте здоровы
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- Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря, -...
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