В Беларуси выбрали лучшие инновационные проекты

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси завершился Республиканский конкурс инновационных проектов. Лучшим проектом и самой продвинутой инновацией в стране признали проект по созданию производства в стране электроскутеров.

Как сообщил Государственный комитет по науке и технологиям, в 2019 году на Республиканский конкурс инновационных проектов подано 135 заявок, из них в номинации «Лучший инновационный проект» – 54 проекта, в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» – 81 проект.

Как отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, с каждым годом растет интерес к конкурсу, увеличивается количество заявок, расширяеся аудитория конкурса. С этим действительно сложно поспорить. Но вот качество так называемых инновационных проектов, мягко говоря, взывает пока удивление.

Согласно данным ГКНТ, в конкурсе участвовали не только учащиеся школ, колледжей и университетов, подававшие заявки на молодежную номинацию, но также разработчики белорусских предприятий, научно-исследовательские институты и центры, Национальная академия наук и т.д. И при этом самое значительное, что смогла придумать наша страна - это производство малого электротранспорта, то есть электроскутеров. Как указывают авторы проекта, на рынке СНГ конкурентов у такого производителя нет, поэтому проект имеет большие перспективы. Конкурсом он также рекомендован на коммерциализацию.

Говоря о конкуренции речь в первую очередь идет о производителях, которых в СНГ действительно пока нет. И в принципе, вполне вероятно, если подрезать крылья экспорту из Китая, проект действительно имеет коммерческие перспективы. Вопрос в другом, в чем инновация?

Как сообщает ГКНТ, из поступивших на конкурс 135 заявок, на экспертизу были направлены лучшие из них, количество которых в этом году составило 80 проектов: 38 – в номинации «Лучший инновационный проект», 42 – в номинации «Лучший молодежный инновационный проект». Как и в прошлые годы, наибольшее количество проектов относятся к области IT-технологий (23 проекта, или 28,8% от общего количества) и электроники и приборостроения (17 проектов, или 21,3% от общего количества). Вместе с тем, следует отметить значительно возросшее количество проектов в области машиностроения (11 проектов против 7 проектов в 2018 году).

Решением Совета конкурса в каждой номинации выбран 1 победитель и 5 призеров – по 2 проекта получили 2-е место, по 3 проекта – 3-е место. Авторы этих проектов будут награждены сегодня ценными призами и денежными премиями в размере 2130 рублей, 1420 рублей и 710 рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. Как и в прошлом году, среди победителей и призеров конкурса отобраны 8 проектов для дальнейшей коммерциализации. Каждый из них получит сертификат на сумму 14560,50 рублей. Кроме того, все финалисты конкурса награждены специальными дипломами ГКНТ.

Вот они, лучшие инновации Беларуси.

Победители и призеры Республиканского конкурса инновационных проектов 2019 в номинации «Лучший инновационный проект»

Место Заявитель проекта Название проекта Цель проекта 1-е коммерциализация ООО «Эко-Мотас» Производство персональных электрических транспортных средств Проектом предусматривается организация производства малого электротранспорта. Цель инновационного проекта: • Создание опытного образца совершенно нового сегмента электрического транспорта, его испытание и выпуск в серию; • Создание программного обеспечения и системы управления для нужд шеринга под данный вид транспорта. 2-е ООО «Вайс ЭйАй» Skinive - AI ассистент по здоровью кожи Продукт WiseAI - облачная нейросеть по автоматической маркировке и сегментации медицинских данных на изображениях со смартфонов и цифровых медицинских устройств для задач диагностики здоровья человека. Используется как самостоятельная экспертная система медицинской диагностики, а также предоставляет API доступ для интеграции в внешние медицинские информационные сети и приложения. Применяется в диагностике для автоматизации фильтра-нормы в дерматологии, дермато онкологии, офтальмологии для бытового скоринга кожных состояний. 2-е коммерциализация ООО «Белспецкомплект» Разработка огнетушащего порошкового состава на основе фосфоргипсовых отходов Цель проекта - разработка технологии и получение опытной партии огнетушащего порошкового состава (далее ОПС) на основе фосфоргипсовых отходов Гомельского химического завода, обеспечивающего высокую огнетушащую способность пожаров классов А, В, С и Е соответствие всем техническим характеристикам ОПС. 3-е ООО «Лоджик М» Synpatic: технология автоматического анализа аудиозаписей для автоматизации контроля качества и удовлетворенности клиентов Synpatic - это библиотека алгоритмов анализа аудиоданных, использующие технологии ML (Машинного обучения), которые осуществляют извлечение из неструктурированных аудиофайлов коммерчески значимую информацию, в том числе в режиме реального времени. 3-е коммерциализация ООО «Сайберг Био» Высокопротеиновая мука «Масс Эффект» как альтернатива рыбной муке Высокопротеиновая мука «Масс Эффект» является заменой или альтернативой рыбной муки. Рыбная мука производится в десятках странах мира, а потребляется практически во всех странах. Является стратегическим белковым сырьём в мире. 3-е коммерциализация Лебедь-Великанова Екатерина Евгеньевна Создание эрготерапевтического центра «Мир возможностей» Цель создания эрготерапевтического центра «Мир возможностей» заключается в предоставлении лицам с инвалидностью, проживающим в городах регионах Брестской области, пространства для организации досуга, обучения трудовым навыкам, получения консультаций по трудоустройству, а также тренировок мелкой и крупной моторики и когнитивных функций.

Победители и призеры Республиканского конкурса инновационных проектов 2019 в номинации «Лучший молодежный инновационный проект»

Место Заявитель проекта Название проекта Цель проекта 1-е коммерциализация Морозевич Тихон Алексеевич Программно-аппаратный комплекс для быстрого автоматического приготовления шоколадной плитки Программно-аппаратный комплекс для быстрого автоматического приготовления шоколадной плитки представляет собой габаритное бытовое устройство, которое позволяет любому пользователю приготовить за короткий промежуток времени шоколадку с учетом персональных вкусовых предпочтений. 2-е коммерциализация Базаров Артём Павлович Восстановление работоспособности приёмных капсул КТСМ-01Д Проектом предусматривается модернизация электронной части приемной капсулы и внедрение в корпус вышедшей из строя приемной капсулы. Комплекс КТСМ-01Д представляет собой микропроцессорный контроллер для модернизации серийной аппаратуры обнаружения перегретых букс. Аппаратура КТСМ обеспечивает контроль состояния колёсных пар на ходу поезда. Оборудование отвечает за безопасность движения поездов и позволяет диагностировать повреждения в режиме реального времени. 2-е коммерциализация Лихоманов Алексей Олегович Пенные оросители из полилактида для автоматических установок пожаротушения Целью проекта является создание производства пенных оросителей из полилактида для автоматических установок пожаротушения. Пенные автоматические установки пожаротушения (ПАУП) являются неотъемлемой частью системы обеспечения пожарной безопасности на многих объектах государственной важности: нефтехимические, энергетические, металлургические и многие другие. На данный момент по всей стране такими установками защищается более 3000 объектов. 3-е коммер-циализация Василёнок Елена Анатольевна PetroViewer. Автоматическая идентификация минералов и горных пород Программный продукт PetroViewer предназначен к применению в профильных подразделениях на объектах заказчика., а также для использования в учебном процессе I и II ступени высшего образования в высших учебных заведениях Республики Беларусь, специализирующихся в области геологии и геоэкологии, в научных центрах/лабораториях. Создание программного продукта будет базироваться на использовании научного оборудования – цифрового петрографического микроскопа нового поколения. Эффективное использование приборов такого класса повысить качественные и количественные показатели петрографических работ-исследований как в обучении, так и в производстве. 3-е Бегунов Павел Сергеевич Растровая светодиодная система прецизионного экспонирования фотоматериалов Проектом предусматривается создание адаптивных оптических элементов, а также оптимизация технологии их производства, что является актуальной задачей. Создание установки по проекту позволяет существенно расширить функциональные возможности и улучшить технические характеристики оптических и светотехнических устройств. Растровая светодиодная система прецизионного экспонирования фотоматериалов предназначена для использования в процессе изготовления адаптивных оптических элементов посредством локального изменения угла преднаклона, связанного с явлением фотоориентации жидких кристаллов на поверхности фоточувствительных слоев, облученных неполяризованным светодиодным излучением в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. 3-е Полешко Анна Григорьевна Создание коллекции индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных от пациентов с редкими генетическими заболеваниями Целью проекта является создание банка индуцированных стволовых клеток, полученных от пациентов с редкими генетическими заболеваниями, и реализация продукции исследовательским организациям, фармакологическим и биотехнологическим компаниям.