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Брестчанка Лилия Казак побила россиянку Ирину Алексееву в ММА
24.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В весовой категории до 57 килограммов Лилия победила соперницу из Челябинска единогласным решением судей.
Формат боя – три раунда по пять минут. Для россиянки это поражение стало первым в четырех проведенных в ММА поединках.
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В весовой категории до 57 килограммов Лилия победила соперницу из Челябинска единогласным решением судей. Формат боя – три раунда по пять минут. Для россиянки...
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