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Сколько стоит сделать ремонт квартиры в новостройке. Узнали актуальные цены на отделочные работы
Источник материала: Tut.by
После приемки квартиры у застройщика новоселу предстоит еще чистовая отделка. На этом этапе у него два вопроса — что он хочет увидеть в финале ремонта и сколько это будет стоить? Единственно верного ответа вы не найдете — у каждого свои пожелания по материалам, производителям сантехники, электрооборудованию и прочим составляющим индивидуального дизайн-проекта. Мы поговорили с профессионалом и выяснили, какие сейчас установились расценки на отделочные работы в столице.
Ремонт квартиры-студии в новостройке
Для наглядности расчетов мы взяли квартиру-студию на 54 м² в новостройке (монолит) с нормальным качеством черновой отделки от застройщика. Допустим, ее владелец не собирается делать нечто сверхъестественное в интерьере. Это будет стандартный ремонт с ламинатом и плиткой на полах, обоями на стенах, натяжным потолком, одним совмещенным санузлом.
— Сколько будет стоить чистовая отделка в конкретной квартире во многом зависит от того, как сделана черновая и что за дизайн-проект есть на руках (или в голове) владельца, — говорит Владимир Лабковский, руководитель сообщества профессионалов-отделочников «Мастер дел золотые руки». — Мы можем лишь сориентировать людей по стоимости работ. Стоит понимать, что расценки у отделочников разные — кто-то работает по максимальному прайсу, а кто-то в расчете на невзыскательного клиента предлагает заведомо низкие цены на свои не совсем качественные работы. Кто-то указывает стоимость, в которую уже включен весь комплекс работ, а кто-то «забывает» предупредить о дополнительных.
Мы договорились ориентироваться на усредненные расценки по Минску — в регионах они ниже.
Студия превращается в «однушку»
Первое, что предстоит сделать — выложить перегородку, чтобы отделить спальню от коридора и кухни. Для этого специалист предложил использовать блоки из газосиликата, а лучше из керамзитобетона. Усредненная стоимость кладочных работ из газосиликата — 12−18 рублей за метр квадратный кладки. Из кирпича — 16−24 рубля, из кермзитобетона — 18−20 рублей. Резка штробы под монтаж межкомнатной перегородки составит 6−10 рублей за метр погонный. Монтаж дверной перемычки — 10−20 рублей в зависимости от материала. Есть и такие строители, которые дополнительно потребуют плату за заделку монтажной пеной пространства между новой перегородкой и потолком.
Черновая электрика
Следующий этап работ — электромонтажные работы (в нашем случае квартира сдавалась без электрики). Их стоимость
Например, стоимость укладки одного метра кабеля — 1,2 рубля, прорезать штробу в монолите — 2 рубля, заделать штробу — 1 рубль, устройство точек под розетки и выключатели с вмазкой подрозетников 8−10 рублей. Установка и подключение однополюсных автоматов стоит 8 рублей, двухполюсных — 10 рублей, монтаж распаечной коробки — 8 рублей.
— По моему опыту, за работу электрика в «однушке» придется заплатить от 1200 до 1800 рублей, — говорит Владимир.
Стоит помнить, что с электриком предстоит встретиться и после чистовой отделки.
Штукатуры
Далее идут штукатурные работы — нужно оштукатурить возведенные перегородки. Расценки здесь — от 12 до 18 рублей. Если же еще при приемке стало понятно, что штукатурка от застройщика во всех помещениях не ровная, то лучше поручить ее сбить и оштукатурить заново тем же штукатурам (стоит это 6 рублей за «квадрат»), что взялись отделывать перегородки.
Кроме того, стоит сразу определить качество штукатурки в остальной квартире, и особенно в ванной комнате, где планируется облицовка стен плиткой.
Сантехмонтаж
После штукатурных работ можно заниматься разводкой канализации, водопровода,
Установить смеситель стоит 20−30 рублей, унитаз — 50−70 рублей, ванну — от 70 до 100 рублей, «аквасторож» — 15 рублей.
Если мы говорим о стандартной «однушке» с одним санузлом и стандартном наборе сантехприборов, то сантехник за свою работу попросит от 1000 рублей.
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Плиточник
Далее на объекте появляется
Стоимость затирки будет зависеть от того, что за фуга используется. Например, эпоксидная будет стоить 10 рублей за «квадрат».
Малярные работы
Далее нужно понимать, каким будет финальный вид отделки: обои, покраска или декоративная штукатурка.
Чистовая отделка стен под обои стоит 7−10 рублей за м2. Плюс отдельно считается установка малярных уголков — 2−3 рубля за метр погонный. За поклейку обоев минские специалисты берут 6−8 рублей за «квадрат».
Отделка под покраску (с покраской) расценивается в 20−27 рублей. Плюс малярные уголки. Просто покрасить стену стоит 5−6 рублей (например, в гардеробе или обои под покраску).
Декоративная штукатурка стоит от 20 рублей и выше. Отметим, что отделочники могут попросить отдельно оплатить укрывочные работы.
Разбираемся с полами
Если застройщик сдал квартиру с ровной и качественной стяжкой, то вам повезло, можно сразу на нее укладывать ламинат. Весь комплекс работ по технологии будет стоить 8 рублей за «квадрат». Конечная стоимость зависит от площади и сложности укладки. Например, если укладывать не по прямой, а по диагонали, то стоимость вырастет до 10 рублей. Укладка паркета обойдет дороже — от 15 рублей. Под кварц-винил потребуется идеально ровная поверхность, поэтому кроме стоимости работ в 12 рублей за квадрат нужно добавить стоимость выравнивания стяжки самонивелиром — еще 8−9 рублей за «квадрат».
Красить или натягивать?
Натяжные потолки, вероятно, будут самым дешевым и быстрым способом отделки потолка — от 16 рублей за метр квадратный с работой, материалами и дополнительными платежами за количество светильников и углов в комнате.
Штукатурные потолки тоже бывают. Для начала придется зачистить основание — монолитное железобетонное перекрытие от цементного молочка и смазки от съемной опалубки. Потом выполнить штукатурные работы как под покраску (от 20 рублей/м2) и покраску — 5−6 рублей/м2. Отметим, что такие потолки не стоит делать в панельном доме с плитными сборными перекрытиями — стык плит обязательно проявится в виде трещин.
— Молодые заказчики, которые побывали в странах Западной Европы, стараются сэкономить на работах и материалах, — говорит Владимир. — Например, многие уже не тратят деньги только на то, чтобы потолок был исключительно белым и ровным. Оставляют голый бетон — максимум красят его.
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По оценке специалиста, ориентировочно отделочные работы плюс монтаж сантехники и электрики обойдутся в 130−150 долларов за квадратный метр. Итого на нашу однушку в 54 «квадрата» (стоимостью около 70 тысяч долларов) — это около 7−8 тысяч долларов. То есть — десятая часть стоимости жилья.
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Собрали актуальные расценки на отделочные работы в столице.
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