Сколько стоит сделать ремонт квартиры в новостройке. Узнали актуальные цены на отделочные работы

Источник материала: Tut.by

После приемки квартиры у застройщика новоселу предстоит еще чистовая отделка. На этом этапе у него два вопроса — что он хочет увидеть в финале ремонта и сколько это будет стоить? Единственно верного ответа вы не найдете — у каждого свои пожелания по материалам, производителям сантехники, электрооборудованию и прочим составляющим индивидуального дизайн-проекта. Мы поговорили с профессионалом и выяснили, какие сейчас установились расценки на отделочные работы в столице.

Ремонт квартиры-студии в новостройке

Для наглядности расчетов мы взяли квартиру-студию на 54 м² в новостройке (монолит) с нормальным качеством черновой отделки от застройщика. Допустим, ее владелец не собирается делать нечто сверхъестественное в интерьере. Это будет стандартный ремонт с ламинатом и плиткой на полах, обоями на стенах, натяжным потолком, одним совмещенным санузлом.





— Сколько будет стоить чистовая отделка в конкретной квартире во многом зависит от того, как сделана черновая и что за дизайн-проект есть на руках (или в голове) владельца, — говорит Владимир Лабковский, руководитель сообщества профессионалов-отделочников «Мастер дел золотые руки». — Мы можем лишь сориентировать людей по стоимости работ. Стоит понимать, что расценки у отделочников разные — кто-то работает по максимальному прайсу, а кто-то в расчете на невзыскательного клиента предлагает заведомо низкие цены на свои не совсем качественные работы. Кто-то указывает стоимость, в которую уже включен весь комплекс работ, а кто-то «забывает» предупредить о дополнительных.

Мы договорились ориентироваться на усредненные расценки по Минску — в регионах они ниже.

Студия превращается в «однушку»

Первое, что предстоит сделать — выложить перегородку, чтобы отделить спальню от коридора и кухни. Для этого специалист предложил использовать блоки из газосиликата, а лучше из керамзитобетона. Усредненная стоимость кладочных работ из газосиликата — 12−18 рублей за метр квадратный кладки. Из кирпича — 16−24 рубля, из кермзитобетона — 18−20 рублей. Резка штробы под монтаж межкомнатной перегородки составит 6−10 рублей за метр погонный. Монтаж дверной перемычки — 10−20 рублей в зависимости от материала. Есть и такие строители, которые дополнительно потребуют плату за заделку монтажной пеной пространства между новой перегородкой и потолком.

Черновая электрика

Следующий этап работ — электромонтажные работы (в нашем случае квартира сдавалась без электрики). Их стоимость зависит от количества точек под устройство розеток и выключателей, метража кабеля и проделанных штроб.



Фото: Instagram специалиста

Например, стоимость укладки одного метра кабеля — 1,2 рубля, прорезать штробу в монолите — 2 рубля, заделать штробу — 1 рубль, устройство точек под розетки и выключатели с вмазкой подрозетников 8−10 рублей. Установка и подключение однополюсных автоматов стоит 8 рублей, двухполюсных — 10 рублей, монтаж распаечной коробки — 8 рублей.

— По моему опыту, за работу электрика в «однушке» придется заплатить от 1200 до 1800 рублей, — говорит Владимир.

Стоит помнить, что с электриком предстоит встретиться и после чистовой отделки.

Штукатуры

Далее идут штукатурные работы — нужно оштукатурить возведенные перегородки. Расценки здесь — от 12 до 18 рублей. Если же еще при приемке стало понятно, что штукатурка от застройщика во всех помещениях не ровная, то лучше поручить ее сбить и оштукатурить заново тем же штукатурам (стоит это 6 рублей за «квадрат»), что взялись отделывать перегородки.





Кроме того, стоит сразу определить качество штукатурки в остальной квартире, и особенно в ванной комнате, где планируется облицовка стен плиткой.

Сантехмонтаж

После штукатурных работ можно заниматься разводкой канализации, водопровода, монтажом сантехнических приборов. Расценки будут зависеть от того, какую сантехническую арматуру нужно устанавливать: скрытого или открытого монтажа, нужен ли «аквасторож» (система защиты от протечек), система очистки, электронагреватель.





Установить смеситель стоит 20−30 рублей, унитаз — 50−70 рублей, ванну — от 70 до 100 рублей, «аквасторож» — 15 рублей.

Если мы говорим о стандартной «однушке» с одним санузлом и стандартном наборе сантехприборов, то сантехник за свою работу попросит от 1000 рублей.

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Плиточник

Далее на объекте появляется плиточник . С ним стоит договариваться заранее — за месяц-два — к хорошим специалистам нужно записываться в очередь. Расценки начинаются с 25 рублей за метр квадратный плитки. Но это ориентировочная стоимость. Есть еще и дополнительные работы с отдельным ценником. Например, вырезать отверстие в плитке под розетку — 10 рублей, сделать гидроизоляцию в санузле в два слоя — 10 рублей за м2, сделать запил под 45 градусов — 30 рублей за метр погонный.



Фото: Глеб Малофеев

Стоимость затирки будет зависеть от того, что за фуга используется. Например, эпоксидная будет стоить 10 рублей за «квадрат».

Малярные работы

Далее нужно понимать, каким будет финальный вид отделки: обои, покраска или декоративная штукатурка.

Чистовая отделка стен под обои стоит 7−10 рублей за м2. Плюс отдельно считается установка малярных уголков — 2−3 рубля за метр погонный. За поклейку обоев минские специалисты берут 6−8 рублей за «квадрат».

Отделка под покраску (с покраской) расценивается в 20−27 рублей. Плюс малярные уголки. Просто покрасить стену стоит 5−6 рублей (например, в гардеробе или обои под покраску).

Декоративная штукатурка стоит от 20 рублей и выше. Отметим, что отделочники могут попросить отдельно оплатить укрывочные работы.

Разбираемся с полами

Если застройщик сдал квартиру с ровной и качественной стяжкой, то вам повезло, можно сразу на нее укладывать ламинат. Весь комплекс работ по технологии будет стоить 8 рублей за «квадрат». Конечная стоимость зависит от площади и сложности укладки. Например, если укладывать не по прямой, а по диагонали, то стоимость вырастет до 10 рублей. Укладка паркета обойдет дороже — от 15 рублей. Под кварц-винил потребуется идеально ровная поверхность, поэтому кроме стоимости работ в 12 рублей за квадрат нужно добавить стоимость выравнивания стяжки самонивелиром — еще 8−9 рублей за «квадрат».





Установить метр погонный плинтуса МДФ или композита стоит 8−9 рублей, его покраска — еще 5 рублей за метр. Самый бюджетный вариант — пластиковые плинтусы. За их монтаж просят три рубля.

Красить или натягивать?

Натяжные потолки, вероятно, будут самым дешевым и быстрым способом отделки потолка — от 16 рублей за метр квадратный с работой, материалами и дополнительными платежами за количество светильников и углов в комнате.





Сделать потолки из гипсокартона не так дешево, как кажется — монтаж на металлическом каркасе стоит 18−20 рублей. Плюс подготовка под покраску и сама покраска.

Штукатурные потолки тоже бывают. Для начала придется зачистить основание — монолитное железобетонное перекрытие от цементного молочка и смазки от съемной опалубки. Потом выполнить штукатурные работы как под покраску (от 20 рублей/м2) и покраску — 5−6 рублей/м2. Отметим, что такие потолки не стоит делать в панельном доме с плитными сборными перекрытиями — стык плит обязательно проявится в виде трещин.

— Молодые заказчики, которые побывали в странах Западной Европы, стараются сэкономить на работах и материалах, — говорит Владимир. — Например, многие уже не тратят деньги только на то, чтобы потолок был исключительно белым и ровным. Оставляют голый бетон — максимум красят его.

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По оценке специалиста, ориентировочно отделочные работы плюс монтаж сантехники и электрики обойдутся в 130−150 долларов за квадратный метр. Итого на нашу однушку в 54 «квадрата» (стоимостью около 70 тысяч долларов) — это около 7−8 тысяч долларов. То есть — десятая часть стоимости жилья.