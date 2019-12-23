Высоко стою. Какой клиренс нужен для легкового автомобиля?

Источник материала: Аргументы и факты

Автомобиль с высоким клиренсом — это благо, в особенности в глубинке, где мало хороших асфальтовых дорог. Такая подвеска позволяет без проблем миновать большие ямы на разбитых участках грунтовок, на которых легковые машины нередко калечат пороги и бьются картером двигателя о выступающие камни. Большой дорожный просвет помогает и во время снегопадов. Порой дворы домов так заносит метелью, что выехать через сугробы становится проблематично. Низкие автомобили проваливаются в сугробы по днище и беспомощно вращают ведущими колесами не в силах вырваться из зимней ловушки. Пара дополнительных сантиметров к клиренсу в такой ситуации бывают очень кстати.

«Дорожный просвет автомобиля для жизни в городе должен быть не меньше 160 мм, — рассказывает инженер и капитан гоночной команды «ГазРейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Именно он позволяет безболезненно подкатываться передком к бетонным бордюрам у тротуаров без риска поцарапать днище или смять бампер. Высота поребрика как раз и составляет 160 мм. Правда, иногда их закапывают не по стандарту, с превышением норматива по высоте».

Узнать высоту ограждения можно по грани на лицевой стороне камня, которая как раз и отмечает уровень возвышения над асфальтом. Если горизонтальная грянь спрятана в дорожное покрытие, то бордюр имеет высоту меньше 160 мм, а если она видна, значит, подкатываться близко к бордюру на легковой машине небезопасно.

При этом надо учитывать, что чем длиннее база автомобиля, тем больше снижается проходимость. Поэтому при высоком клиренсе база должна быть не слишком большой, а именно не более 2650 мм. Тогда легковой автомобиль лучше всего реализует свои преимущества.

Между тем слишком высокий клиренс тоже имеет ряд недостатков. Он завышает центр тяжести, из-за чего растут крены в поворотах и страдает управляемость на высоких скоростях.

Чтобы поднять кузов от земли на 190-220 мм, приходится изменять конструкцию подвески, устанавливать новые стабилизаторы поперечной устойчивости, регулируемые амортизаторы и прочее, что существенно увеличивает стоимость. Поэтому популярные дешевые модели седанов редко можно встретить с клиренсом выше 170 мм.

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Ravon R4 (150 мм)

Этой осенью узбекский Ravon вернулся с рядом моделей, среди которых большой популярностью пользуется седан R4, известный ранее как Chevrolet Cobalt. Под капотом у него трудится 1,5-литровый мотор мощностью 106 л. с., развивающий крутящий момент в 134 Нм.

У автомобиля дорожный просвет составляет 150 мм, а колесная база — 2630 мм.



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Renault Logan (155 мм — 195 мм)

Французский концерн разрабатывал этот седан для стран с развивающимися рынками и с самого начала закладывал в него высокий уровень универсальности. На Logan идет атмосферный мотор российского производства объемом 1,6 литра. Силовой агрегат развивает 102 л. с. и 145 Нм крутящего момента. С таким потенциалом можно разгоняться до 185 км/ч, а также хорошо ездить по грязи или ползать по сугробам.

Дорожный просвет у машины равен 155 мм при колесной базе в 2634 мм.

Между тем сейчас на рынок вышел Logan в версии Stepway, который располагает гораздо большим дорожным просветом, приближающимся к 195 мм. С таким богатством небольшой и компактный седан может поспорить по проходимости с внедорожниками, однако на трассе он заметно проигрывает обычному Logan по управляемости.

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Solaris и RIO (160 мм)

Самые популярные в России модели по-прежнему выпускает концерн Hyundai-KIA. Это одноплатформенные седаны Solaris и RIO, построеные на новой модульной архитектуре K4. У них одинаковый атмосферный 1,6-литровый двигатель, который развивает 123 л. с. и 150 Нм крутящего момента. Solaris и RIO имеют максимальную скорость в 193 км/ч.

Клиренс у обеих моделей составляет 160 мм. При этом колесная база автомобилей превышает 2600 мм.



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Volkswagen Polo Sedan (163 мм)

Немецкий Volkswagen Polo Sedan продается более 10 лет и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Машина имеет базовый 1,6-литровый 90-сильный атмосферный мотор, который выдает 155 Нм крутящего момента. Максимальная скорость такой машины приближается к 180 км/ч.

Дорожный просвет у Polo Sedan составляет 163 мм. При этом колесная база у него 2553 мм.



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Lada Granta (160 мм)

«АвтоВАЗ» существенно обновил Granta. Новая машина стала выглядеть заметно привлекательнее и получила массу новых опций. Под капотом у нее трудится отечественный 1,6-литровый мотор «АвтоВАЗа», развивающий 87 л. с. и обладающий крутящим моментом в 140 Нм, благодаря которым Granta разгоняется до 172 км/ч.

При колесной базе в 2456 мм автомобиль располагает клиренсом в 160 мм вкупе с энергоемкой подвеской. Этот автомобиль остается одним из лидеров по проходимости в своем сегменте.



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Skoda Rapid (170 мм)

Чешская Skoda изготавливает автомобили, совмещающие достоинства разных классов. Благодаря кузову лифтбек автомобиль имеет рекордный багажник объемом в 530 л. Моторная линейка Skoda Rapid начинается с того же фольксвагеновского 1,6-литрового мотора мощностью 90 л. с. и заканчивается современным турбированным агрегатом TSI, развивающим 125 л. с.