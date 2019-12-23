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Стас Михайлов выступит в Минске с концертом 6+
Источник материала: Tut.by
Один из самых известных певцов России
Песни Стаса Михайлова посвящены прекрасным дамам, сильным мужчинам и их взаимоотношениям. Его композиции — о любви и главных жизненных ценностях, поэтому его творчество понятно многим, оно легко находит отклик в сердце слушателей и слушательниц. Репертуар заслуженного артиста России обширен: от медленных инструментальных песен о жизни и предназначении человека на Земле, лирических любовных романсов до веселых, танцевальных композиций.
На концерте, кроме знакомых «Все для тебя», «Давай разлуке запретим», «Девочка-лето», «Лучшая на свете», в живую прозвучат новые хиты, а также будет световое шоу. Возрастное ограничение выступления — 6+.
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Один из самых известных певцов России Стас Михайлов выступит 20 ноября 2020 года во Дворце спорта с гастрольным туром.
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