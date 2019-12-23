ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Индонезии автобус сорвался в ущелье. Погибли 24 человека

24.12.2019 11:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. Автобус рухнул в ущелье в Индонезии. Авария произошла в провинции Южная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии автобус сорвался в ущелье. Погибли 24 человека

В результате инцидента погибли 24 человека. Еще 16 получили серьезные травмы. Всех пострадавших медики доставили в ближайшую больницу. Врачи не исключают, что число жертв может возрасти.

В Индонезии автобус сорвался в ущелье. Погибли 24 человека

Причины инцидента пока не установлены. На месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. Автобус рухнул в ущелье в Индонезии. Авария произошла в провинции Южная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стас Михайлов выступит в Минске с концертом 6+
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика