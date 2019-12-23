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В ближайшие три дня согласуют с Москвой весь интеграционный пакет
24.12.2019 11:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Об этом вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве России в Беларуси.
«На сегодняшний день у нас, по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2-3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», – отметил Дмитрий Крутой, пишет
В первую очередь, пояснил он, «это будет экономика». Он признал, что сначала интеграционная работа сначала шла «очень медленно».
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Об этом вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве России в Беларуси.
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