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В ближайшие три дня согласуют с Москвой весь интеграционный пакет

24.12.2019 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В ближайшие три дня согласуют с Москвой весь интеграционный пакет

Об этом вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве России в Беларуси.

«На сегодняшний день у нас, по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2-3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», – отметил Дмитрий Крутой, пишет ТАСС.

В первую очередь, пояснил он, «это будет экономика». Он признал, что сначала интеграционная работа сначала шла «очень медленно».
«Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации, и столкнулась, по сути, с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее», – уточнил Крутой.

«И нам, как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем», – заявил первый вице-премьер.
 
 
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Об этом вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве России в Беларуси.
 
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