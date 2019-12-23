Источник материала: Ежедневник





Об этом вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве России в Беларуси.

«На сегодняшний день у нас, по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2-3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», – отметил Дмитрий Крутой, пишет ТАСС .

В первую очередь, пояснил он, «это будет экономика». Он признал, что сначала интеграционная работа сначала шла «очень медленно».

«Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации, и столкнулась, по сути, с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее», – уточнил Крутой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ближайшие три дня согласуют с Москвой весь интеграционный пакет Об этом вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве России в Беларуси.

«И нам, как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем», – заявил первый вице-премьер.