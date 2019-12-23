«Фуры на трассе в левой полосе — и никто не реагирует. Ждут ДТП?» Дождались

Источник материала: Виртуальный Брест

Один из наших читателей пожаловался на ситуацию на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) недалеко от Бреста и границы с Польшей. Скоростная дорога, а левая полоса занята автопоездами, стоящими в очереди для прохождения таможенного оформления.





Фуры в левой полосе

— Проезжал в одну сторону, увидел стоящие в левой полосе грузовики. Туман, видимость плохая, а в скоростном ряду фуры — это нормально? Позвонил в ГАИ , сообщил. Через некоторое время ехал обратно — ничего не изменилось. Фуры на трассе в левой полосе — и никто не реагирует. Ждут ДТП? — возмутился в разговоре с корреспондентом Onliner очевидец.

Действительно, и вчера, и сегодня в первой половине дня местами на территории Беларуси наблюдаются сильные туманы, видимость упала до 100—500 метров, был объявлен оранжевый уровень опасности.

ПДД

Вместе с тем в Правилах дорожного движение есть п. 87: «При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные пунктами 88, 89 настоящих Правил и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения».

При этом при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства (п. 87.2). Выходит, вся ответственность лежит на плечах водителя. Даже если в левой полосе на трассе стоит фура.

Авария

Как стало известно корреспонденту Onliner, подобная ситуация с занявшими полосу грузовиками наблюдается не только на трассе М1.

— Дорога Р1 (Минск — Дзержинск — подъезд к трассе М1), недалеко от «Дзедавай Карчмы»: весь ряд занят фурами до самого логистического центра «Белтаможсервис». Погода — никакая, еще и какие-то дорожные работы ведутся, либо ДТП было — мы даже не поняли. На наших дорогах может быть все что угодно — едешь и боишься, — рассказали наши читатели.

Запись регистратора опубликовал на нашем форуме пользователь с ником MAXICO. Легковой автомобиль врезался в стоящую в левой полосе фуру.

— Последствия сегодняшнего ДТП возле таможни, 17-й км, брестское направление, — рассказал автор видео.