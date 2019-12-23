ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Фуры на трассе в левой полосе — и никто не реагирует. Ждут ДТП?» Дождались

24.12.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Один из наших читателей пожаловался на ситуацию на трассе М1 (БрестМинск — граница России) недалеко от Бреста и границы с Польшей. Скоростная дорога, а левая полоса занята автопоездами, стоящими в очереди для прохождения таможенного оформления.

«Фуры на трассе в левой полосе — и никто не реагирует. Ждут ДТП?» Дождались

Фуры в левой полосе

— Проезжал в одну сторону, увидел стоящие в левой полосе грузовики. Туман, видимость плохая, а в скоростном ряду фуры — это нормально? Позвонил в ГАИ, сообщил. Через некоторое время ехал обратно — ничего не изменилось. Фуры на трассе в левой полосе — и никто не реагирует. Ждут ДТП? — возмутился в разговоре с корреспондентом Onliner очевидец.

Действительно, и вчера, и сегодня в первой половине дня местами на территории Беларуси наблюдаются сильные туманы, видимость упала до 100—500 метров, был объявлен оранжевый уровень опасности.

ПДД

Вместе с тем в Правилах дорожного движение есть п. 87: «При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные пунктами 88, 89 настоящих Правил и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения».

При этом при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства (п. 87.2). Выходит, вся ответственность лежит на плечах водителя. Даже если в левой полосе на трассе стоит фура.

Авария

Как стало известно корреспонденту Onliner, подобная ситуация с занявшими полосу грузовиками наблюдается не только на трассе М1.

— Дорога Р1 (Минск — Дзержинск — подъезд к трассе М1), недалеко от «Дзедавай Карчмы»: весь ряд занят фурами до самого логистического центра «Белтаможсервис». Погода — никакая, еще и какие-то дорожные работы ведутся, либо ДТП было — мы даже не поняли. На наших дорогах может быть все что угодно — едешь и боишься, — рассказали наши читатели.

Запись регистратора опубликовал на нашем форуме пользователь с ником MAXICO. Легковой автомобиль врезался в стоящую в левой полосе фуру.

— Последствия сегодняшнего ДТП возле таможни, 17-й км, брестское направление, — рассказал автор видео.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Один из наших читателей пожаловался на ситуацию на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) недалеко от Бреста и границы с Польшей. Скоростная дорога, а левая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как приготовить полезный майонез? Предлагаем два рецепта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика