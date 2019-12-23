Как приготовить полезный майонез? Предлагаем два рецепта

Источник материала: СТВ

Рождественские и новогодние праздники всё ближе, а значит наступает пора салатов. Что практически всегда является составляющим этих блюд? Майонез! Если вдруг вам захотелось добавить изюминку в приготовление салата, мы предлагаем вам попробовать сделать собственный майонез.

Вариант первый – с горчицей и лимонным соком

Этот майонез можно приготовить двумя способами: блендером и миксером. В обоих случаях нам понадобятся:

Два сырых яйца;

Половина чайной ложки соли и столько же сахара;

Две чайные ложки горчицы;

250 мл растительного масла;

Одна столовая ложка лимонного сока.

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Фото: instagram.com/juli_enjoy

Готовим блендером

Разбиваем яйца в банку или стакан для блендера, желтки должны остаться целыми. Добавляем соль, сахар, горчицу.

Далее опускаем блендер на дно и взбиваем до однородной консистенции. После этого, продолжая взбивать, поднимаем и опускаем электроприбор, вливая масло. Когда соус загустеет, добавляем лимонный сок и взбиваем майонез ещё раз.

Готовим миксером

Разбиваем яйца, отделяем желтки и помещаем их в широкую ёмкость. Добавляем соль, сахар, горчицу и взбиваем миксером на низкой скорости.

Вливаем масло, но не залпом, а постепенно. Когда консистенция загустеет, увеличиваем скорость миксера и неторопливо вливаем остатки масла. Напоследок добавляем лимонный сок и перемешиваем.

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Фото: pixabay.com

Вариант второй – без яиц

Мы решили взять этот рецепт, чтобы люди, страдающие аллергией на яйца, тоже смогли себя побаловать. Итак, нам понадобятся:

150 мл молока;

300 мл растительного масла;

Две-три чайные ложки горчицы;

Две столовые ложки лимонного сока;

Половина чайной ложки соли.

Вливаем молоко и масло в высокую узкую ёмкость. Несколько секунд взбиваем смесь погружным блендером. Когда образуется густая масса, добавляем горчицу, лимонный сок и соль. Затем взбиваем ещё раз до однородной консистенции.



Фото: pixabay.com

Полезные советы

Первое приготовление майонеза нередко вызывает различные трудности, поэтому мы собрали несколько советов, которые помогут получить желаемый результат.

Во-первых, ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Во-вторых, готовить лучше на подсолнечном масле или на смеси оливкового и подсолнечного в пропорции 1 : 2 или 1 : 3. Если использовать только оливковое масло, то майонез будет горчить.

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В-третьих, если соус получился жидким, добавьте ещё масла. Если всё равно жидкий, то дайте майонезу немного постоять, пока яйца не окажутся внизу, а масло не поднимется наверх. Затем нужно прижать блендер ко дну и, не двигая электроприбор, начать взбивать.

В-четвёртых, если соус получился слишком густым – добавьте немного воды.

В-пятых, вкус майонеза можно регулировать добавлением чеснока, чёрного перца, паприки, укропа и различных специй.

Хранить самодельный соус нужно в холодильнике в герметично закрытой ёмкости. Портиться майонез начнёт через 4-5 дней.

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