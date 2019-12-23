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Лобовое ДТП в Ивацевичском районе - официальная информация от ГАИ
24.12.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 23 декабря около 11:07 часов 50-летний житель деревни Бусяж Ивацевичского района управлял автомобилем марки «Рено Сценик».
Двигаясь на 155 км автодороги Р2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» во время совершения маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Мерседес Бенц» под управлением 55-летнего жителя Белоозерска. В результате ДТП оба водителя и 44-летний пассажир автомобиля «Рено Сценик», житель деревни Бусяж, получили телесные повреждения.
Проводится проверка.
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По предварительной информации: 23 декабря около 11:07 часов 50-летний житель деревни Бусяж Ивацевичского района управлял автомобилем марки «Рено Сценик». Двигаясь...
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