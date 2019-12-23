Так будет у Беларуси и России единая валюта?! Отвечает Нацбанк

Источник материала: KYKY

Мы уже рассказывали о заявлении премьер-министра России Дмитрия Медведева, который описал содержание одной из дорожных карт по интеграции. С его слов, карта включает в себя создание наднациональных органов, единые валюту и эмиссионный центр. Пока этот документ, уверил Медведев, остается несогласованным.

СМИ заторопились выпускать материалы с заголовками о том, что, когда интеграция будет закончена, у России и Беларуси появится общая валюта. При том, что беларуские власти, в том числе премьер-министр Сергей Румас, много раз говорили: в контексте интеграции политические вопросы (как то же создание наднациональных органов и единой валюты) не обсуждаются. Об этом вчера, 23 декабря, заявил и первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой: «Это будет [только] экономика».

Чтобы внести полную ясность в вопрос, «Радио Свабода» попросило Нацбанк прокомментировать реплику Медведева. Вот, что теперь говорят журналисты:

«Там [в Нацбанке] подтвердили, что на нынешнем этапе переговоров между руководством Беларуси и России вопрос единой валюты и единого эмиссионного центра не поднимается. А сообщение агентства ТАСС назвали не совсем корректным».

«В том пакете дорожных карт, которые в настоящее время рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний о едином эмиссионном центре и единой валюты или чего-то подобного», – процитировала «Свабода» пресс-службу Нацбанка.