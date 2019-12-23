Дизайнеры показали, как на 17 «квадратах» вместить кухню, спальню и санузел

Источник материала: Tut.by

Архитектурное бюро DVEKATI разработало дизайн интерьера апартаментов площадью 17 квадратных метров в бывшей гостинице «Алтай», расположенной на Гостиничной улице в Москве. При создании этого интерьера дизайнеры вдохновлялись окружением — пятиэтажками из красного кирпича с просторными зелеными дворами (застройка этого района проходила в конце 1950-х — начале 1960-х годов). Как выглядит интерьер компактного жилья — в фотогалерее «РБК-Недвижимости».



Площадь пространства всего 17 квадратных метров. Дизайнеры создали здесь несколько функциональных зон. Фото: DVEKATI



Для визуального расширения пространства дизайнеры использовали в отделке только два отделочных материала — краску на стенах и полу и ковролин на подиуме. Фото: DVEKATI



За счет перепада высот часть пространства находится на подиуме — таким образом кухня отделена от гостиной зоны. Фото: DVEKATI



Кровать тоже представляет собой подиум, под которым организовано место хранения. Фото: DVEKATI



Несмотря на столь маленькую площадь, в квартире есть все необходимое, а за счет зонирования не создается ощущение нахождения в одной комнате. Фото: DVEKATI



Кухонная зона расположена напротив окна. По проекту планировки спальня расположена в нише. Фото: DVEKATI



Ванная комната помещена в куб с антресолью для хранения сезонных вещей. За счет подиума устроена ниша для стиральной машины. Фото: DVEKATI



В апартаментах дизайнеры установили массивное винтажное зеркало и советскую вешалку. Фото: DVEKATI