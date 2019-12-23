ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дизайнеры показали, как на 17 «квадратах» вместить кухню, спальню и санузел

24.12.2019 12:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Архитектурное бюро DVEKATI разработало дизайн интерьера апартаментов площадью 17 квадратных метров в бывшей гостинице «Алтай», расположенной на Гостиничной улице в Москве. При создании этого интерьера дизайнеры вдохновлялись окружением — пятиэтажками из красного кирпича с просторными зелеными дворами (застройка этого района проходила в конце 1950-х — начале 1960-х годов). Как выглядит интерьер компактного жилья — в фотогалерее «РБК-Недвижимости».


Площадь пространства всего 17 квадратных метров. Дизайнеры создали здесь несколько функциональных зон. Фото: DVEKATI

Для визуального расширения пространства дизайнеры использовали в отделке только два отделочных материала — краску на стенах и полу и ковролин на подиуме. Фото: DVEKATI

За счет перепада высот часть пространства находится на подиуме — таким образом кухня отделена от гостиной зоны. Фото: DVEKATI

Кровать тоже представляет собой подиум, под которым организовано место хранения. Фото: DVEKATI

Несмотря на столь маленькую площадь, в квартире есть все необходимое, а за счет зонирования не создается ощущение нахождения в одной комнате. Фото: DVEKATI

Кухонная зона расположена напротив окна. По проекту планировки спальня расположена в нише. Фото: DVEKATI

Ванная комната помещена в куб с антресолью для хранения сезонных вещей. За счет подиума устроена ниша для стиральной машины. Фото: DVEKATI

В апартаментах дизайнеры установили массивное винтажное зеркало и советскую вешалку. Фото: DVEKATI
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект апартаментов разработали московские дизайнеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Так будет у Беларуси и России единая валюта?! Отвечает Нацбанк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика