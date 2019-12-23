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Дизайнеры показали, как на 17 «квадратах» вместить кухню, спальню и санузел
Источник материала: Tut.by
Архитектурное бюро DVEKATI разработало дизайн интерьера апартаментов площадью 17 квадратных метров в бывшей гостинице «Алтай», расположенной на Гостиничной улице в Москве. При создании этого интерьера дизайнеры вдохновлялись окружением — пятиэтажками из красного кирпича с просторными зелеными дворами (застройка этого района проходила в конце 1950-х — начале 1960-х годов). Как выглядит интерьер компактного жилья — в фотогалерее «РБК-Недвижимости».
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Проект апартаментов разработали московские дизайнеры.
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