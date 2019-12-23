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«Пионерский квиз»

24.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Интересной и насыщенной жизнью живут пионеры Дзержинского района. Свою эрудицию и умение работать в команде ребята смогли показать на районном этапе интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз», который прошел 21 декабря в гимназии №1 г.Дзержинска.

В ходе игры участники продемонстрировали свой интеллект, эрудицию и смекалку. В зале было горячо от детского азарта и повышенного уровня эмоций, ведь все понимали, что победа будет у сильнейших.

Победителем районного этапа стала команда Негорельской средней школы №1. Второе место у команды Новоселковского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа, а третье место получила команда Негорельской базовой школы №2.

 
 
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Интересной и насыщенной жизнью живут пионеры Дзержинского района. Свою эрудицию и умение работать в команде ребята смогли показать на районном...
 
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