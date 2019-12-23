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Анна Ковальчук: «Актёры не поздравляют друг друга с наградами, премьерами»

24.12.2019 13:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Анна Ковальчук: «Актёры не поздравляют друг друга с наградами, премьерами»
Анна Ковальчук в сериале «Тайны следствия». © / Кадр из сериала

«Тайны следствия» обогнали других «теледолгожителей» – сериал «Солдаты» (17 сезонов) и «Улицы разбитых фонарей» (16 сезонов). За эти годы и 282 серии следователь Мария Швецова приняла участие в раскрытии 144 особо тяжких преступлений. Однако Анна Ковальчук призналась «АиФ», что у неё были мысли покинуть проект. Виной тому режиссёры, которые делали свою работу «без любви».

«Заложницей себя не чувствую»

Мария Позднякова, «АиФ»: Анна, когда 19 лет назад вы начинали сниматься в первых сериях, что-то предвещало, что сериал побьёт все рекорды продолжительности?

– Ничто не предвещало! Хотя, если посмотреть на биографию мою и моих близких, то можно увидеть стабильность во многих вещах. Например, я более 20 лет служу в одном театре – театре им. Ленсовета. Моя мама более 25 лет работает директором дет­ского сада, в который ходила сперва моя старшая дочка, затем мой сын. С 8-го класса я живу в Санкт-Петербурге в одном и том же районе. Теперь вот и в одном сериале 19 лет снимаюсь. Хотя для меня самой это загадка, почему он столько лет на экране.

– Не чувствуете себя заложницей роли? Ведь, играя Марию Сергеевну 19 лет, вы по определению лишились других ролей, которые могли бы сыграть.

– Можно углубиться в тему с «заложницей». Но это в любом случае будет сослагательное наклонение. Каждый человек в конкретный момент находится в том месте, в котором должен быть. В этом смысле я верю в судьбу, в Божье провидение. Надо научиться быть благодарным за то, что у тебя есть. Это важно. И я благодарна за то, что у меня чудесно сложилась судьба.

Я не страдаю ни секунды, что лишилась какой-то роли. Благодаря «Тайнам следствия» у меня не было долгих простоев, мне не нужно было ходить просить ролей. Марию Сергеевну я начала играть в 90-х гг., когда в стране в год снималось несколько картин. А у меня была работа!

– Неужели ни разу не возникало желания оставить проект?

– Мысли такие возникали в моменты, когда работа над сериалом шла без любви. Бывало, собиралась непрофессиональная съёмочная группа или режиссёр приходил, который не испытывал любви к сериалу. Я это близко к сердцу принимаю. Для кого-то мелочь, а мне было неприятно, что один режиссёр придумал обидные клички для Курочкина и Кораблёва (фамилии персонажей. – Ред.). Наша актёрская команда стала как большая семья. Но эта слаженность нарушалась, когда приходили режиссёры, для которых съёмки «Тайн следствия» были лишь временем, чтобы перекантоваться до другого проекта. Меня это оскорбляло. Я в этом сериале чувствую себя ответ­ственной за всё.

Анна Ковальчук: «Актёры не поздравляют друг друга с наградами, премьерами»
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Долой барьеры!

– Кроме кино и театра какие сферы жизни вас интересуют настолько сильно, что вы готовы пойти и получать новые знания?

– Я по характеру не могу быть зациклена на одном. В будущем хотелось бы пройти курсы дизайнеров. Интересуюсь иностранными языками. В школе я учила француз­ский. А лет пять назад начала учить английский. Беру уроки. Я, когда путешествовала, чувствовала большой дискомфорт из-за языкового барьера. А сейчас, когда начала говорить на английском, мне комфортно в любой стране. Вот была в Берлине и без проблем общалась. До этого английский мне помог в Испании.

– Недавно на своём канале в Ютьюбе вы разместили короткий рассказ на французском языке о себе как актрисе. Хотите по­пробовать сниматься у зарубежных режиссёров?

– Была бы не против, если роль меня заинтересует.

– Но ведь это нарушит ту самую стабильность. Придётся уезжать в другую страну, а вы не раз говорили, что на первом месте у вас семья.

– В ущерб семье точно сниматься не стану. Семья для меня самое ценное в жизни.

– Правда, что актёры не склонны дружить друг с другом?

– Да, примеры актёрской дружбы – большая редкость. По опыту знаю, что в актёрской среде не принято поздравлять друг друга с наградами, премьерами. Может, потому, что артисты загружены, им не хватает сил на коллег. Я и сама никого из артистов не поздравляю. Разве что Сашу Новикова, с которым мы дружим, вместе ­снимаемся в сериале. Его я поздравила с ­«ТЭФИ», которую он получил в этом году.

Анна Ковальчук: «Актёры не поздравляют друг друга с наградами, премьерами»
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«В метро меня не узнают»

– Год назад вы стали ведущей детской программы на телеканале «Спас», где читаете детские сказки. В наше время гаджетов, когда дети ещё говорить как следует не научились, но уже сидят в телефоне, насколько важно читать им вслух сказки?

– Даже взрослые люди идут в театр, чтобы услышать слова известного произведения и почувствовать энергетику актёра, который их произносит. Или музыку идут слушать, хотя знают ноты наизусть. Но тем не менее идут и заново слушают. И слушают чужих людей! А здесь ребёнок слушает маму. Через сказку мы можем затронуть с ребёнком важные и глубокие темы, которые в обычном разговоре обсудить не получится. Я стараюсь перед сном пусть немного, но почитать Добрыне вслух. Мама, когда вечером общается с ребёнком, делится с ним потоком своей энергии, защищает его. И заглаживает раны, полученные им за весь прошедший день в школе или садике.

– Дети вас уже стали узнавать как ведущую?

– Иногда вижу пытливые взгляды. На самом деле меня даже взрослые редко узнают. Например, в метро не узнают. Я и в Москве, и в Санкт-Петербурге периодически из-за пробок спускаюсь в подземку. Люди в метро увлечены собой и гаджетами. Они не смотрят вокруг. Я сижу, наблюдаю за окружающими – никто даже глаз не поднимет.

– У вашего сына старинное славянское имя Добрыня – довольно редкое по нынешним временам. Надо обладать смелостью, чтобы так назвать ребёнка.

– Это имя предложил муж. Он сам сильный человек. Я ему очень доверяю. И довольна, что сын у нас Добрыня. Помню, когда старшую дочку Златой назвала, это имя не было на слуху. А через какое-то время на детских площадках стала много Злат встречать. Так и Добрыня. Так что не такое уж оно и редкое.

– Вы сказали, что супруг – сильный человек. Вы про него не рассказываете. Но журналисты, особенно когда вы только вышли замуж, пытались выяснить, кто он по роду деятельности. Оказалось, у Олега военное прошлое, он побывал в горячей точке.

– Так и есть. Но я придерживаюсь правила, что счастье любит тишину. Хотя по характеру я человек открытый, считаю, что про подробности семейной жизни актёру необязательно рассказывать.

– Скоро Новый год, Рождест­во. Актёрская профессия, увы, не всегда позволяет встречать их в кругу семьи.

– 31 декабря у меня спектакль. Но я успеваю добраться до дома и встретить праздник в кругу семьи. И у меня так счастливо складывалось, что новогоднюю ночь я никогда не работала, проводила её с близкими.

Новогодние, рождественские праздники – это светлое время чудес. Пользуясь случаем, поздравляю читателей «АиФ», желаю им любви, тепла и радости.

 
 
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Анна Ковальчук призналась «АиФ», что у неё были мысли покинуть проект. Виной тому режиссёры, которые делали свою работу «без любви».
 
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