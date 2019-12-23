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Таксисты разбушевались... Опять столкнулись два автомобиля
24.12.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Не успели мы
ДТП произошло сегодня, 24 декабря 2019 года на ул. Гоголя в Бресте.
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Не успели мы как следует обсудить случай накануне, и вот опять, и вот снова. ДТП произошло сегодня, 24 декабря 2019 года на ул. Гоголя в Бресте.
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