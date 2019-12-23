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Таксисты разбушевались... Опять столкнулись два автомобиля

24.12.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Не успели мы как следует обсудить случай накануне, и вот опять, и вот снова.

Таксисты разбушевались... Опять столкнулись два автомобиля

ДТП произошло сегодня, 24 декабря 2019 года на ул. Гоголя в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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  Не успели мы как следует обсудить случай накануне, и вот опять, и вот снова. ДТП произошло сегодня, 24 декабря 2019 года на ул. Гоголя в Бресте.
 
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