Горецкий музей приглашает на новогоднюю выставку

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий районный музей приглашает на выставку ёлочных украшений, праздничной атрибутики и новогодних открыток «Зимний вернисаж».







На выставке представлены новогодние игрушки из стекла, ваты и картона. Одна из елочек украшена модными в середине ХХ века стеклянными игрушками на прищепках: новогодние свечи, птички, фигурки людей в карнавальных костюмах.

Привлекают внимание самодельные ёлочные шары в технике «декупаж» и миниатюрная рождественская деревенька, выполненные умелыми руками Ирины Корольковой. Здесь же символ наступающего года – крыса – из газетных трубочек в исполнении Валентины Кольчевской.

Период с 1960-х по 1990-е годы отображён в новогодних поздравительных открытках из коллекции жителя города Алексея Богомолова.







Выставка «Зимний вернисаж» будет действовать до 15 января

Время работы: вторник — воскресенье с 8.30 до 17.00

Выходной – понедельник

Цена билета: взрослые – 65 копеек, студенты – 45 копеек, дети – 35 копеек

Справки по телефонам: 5-93-18, 5-93-19