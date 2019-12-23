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Горецкий музей приглашает на новогоднюю выставку

24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкий районный музей приглашает на выставку ёлочных украшений, праздничной атрибутики и новогодних открыток «Зимний вернисаж».

 

Горецкий музей приглашает на новогоднюю выставку
На выставке создана уютная фотозона для любителей селфи. Можно сделать сказочные фотографии в старинном кресле на фоне большой пушистой ели, «погреться» и помечтать у камина, заглянуть в заветный новогодний сапожок.

 

На выставке представлены новогодние игрушки из стекла, ваты и картона. Одна из елочек украшена модными в середине ХХ века стеклянными игрушками на прищепках: новогодние свечи, птички, фигурки людей в карнавальных костюмах.

Привлекают внимание самодельные ёлочные шары в технике «декупаж» и миниатюрная рождественская деревенька, выполненные умелыми руками Ирины Корольковой. Здесь же символ наступающего года – крыса – из газетных трубочек в исполнении Валентины Кольчевской.

Период с 1960-х по 1990-е годы отображён в новогодних поздравительных открытках из коллекции жителя города Алексея Богомолова.

 

Горецкий музей приглашает на новогоднюю выставку

 

Выставка «Зимний вернисаж» будет действовать до 15 января

 

Время работы: вторник — воскресенье с 8.30 до 17.00

Выходной – понедельник

Цена билета: взрослые – 65 копеек, студенты – 45 копеек, дети – 35 копеек

 

Справки по телефонам: 5-93-18, 5-93-19


 
 
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  Горецкий районный музей приглашает на выставку ёлочных украшений, праздничной атрибутики и новогодних открыток «Зимний вернисаж».     На выставке представлены...
 
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