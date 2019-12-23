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Борисовская земля талантами богата

24.12.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

В этом году в восьми конкурсных номинациях соревновались 38 педагогов. Восемь победителей уже в феврале станут участниками конкурса «Учитель года минской области - 2020».

Борисовская земля талантами богата

Борисовская земля талантами богата

Борисовская земля талантами богата

Борисовская земля талантами богата

Борисовская земля талантами богата

Борисовская земля талантами богата

Борисовская земля талантами богата

Борисовская земля талантами богата

Борисовская земля талантами богата

Более подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».

 
 
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Сегодня в ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова» состоялось торжественное подведение итогов районного конкурса профмастерства «Педагог года - 2019»....
 
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