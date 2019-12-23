В этом году в восьми конкурсных номинациях соревновались 38 педагогов. Восемь победителей уже в феврале станут участниками конкурса «Учитель года минской области - 2020».
Более подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».
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Борисовская земля талантами богата
Источник материала: Единство
В этом году в восьми конкурсных номинациях соревновались 38 педагогов. Восемь победителей уже в феврале станут участниками конкурса «Учитель года минской области - 2020».
Более подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».
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Сегодня в ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова» состоялось торжественное подведение итогов районного конкурса профмастерства «Педагог года - 2019»....
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