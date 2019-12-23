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Психологи объяснили, как правильно подводить итоги года

24.12.2019 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подводите ли вы итоги года? Или читаете, как их подводят другие? GO.TUT.BY спросил у психологов, как превратить предновогоднюю традицию из поста в соцсети — в полезную практику.


Фото: unsplash.com

Отдавайте себе отчет, зачем вы подводите итоги года. «Для кого-то это стимул: я рассказал о своих достижениях в соцсети, дальше надо соответствовать, — говорит Елена Овчинникова, психолог и гештальт-терапевт, групповой тренер. — Для кого-то отчет: осознать, чего добился за год. Мотивы у каждого свои — но если подводить итоги честно и серьезно, это полезная практика: позволяет остановиться, подумать и пересмотреть свои приоритеты». Вспоминать прошлое лучше с блокнотом и ручкой — чем с ноутбуком или телефоном: по мнению Елены Овчинниковой, это поможет сделать процесс более осознанным и результативным.

Подводя итоги года, сосредоточьтесь на позитиве. «Если подчеркивать то, что не вышло, результатом будут печаль или депрессия, — объясняет Наталья Олифирович, семейный психолог, кандидат психологических наук и автор учебников по семейной психотерапии. — С таким настроением меньше шансов преуспеть в следующем году. Лучше представьте, что вы собственная добрая фея. Найдите повод похвалить себя! Может быть, в этом году вам удалось отложить денег на путешествие — или не поругаться с родными».

Проанализируйте результаты. На что в уходящем году вы тратили время и энергию? Чего в жизни было больше: творчества, карьеры, семьи? Довольны ли вы результатом, к которому привела такая расстановка сил? «Часто мы делаем акцент на одной-двух сферах, а остальные упускаем — и обычно это касается здоровья, — напоминает Елена Овчинникова. — Есть такое понятие как „колесо баланса“: когда все сферы жизни развиваются более-менее равномерно, „катиться“ по жизни лучше».

Задавайте себе вопросы — и отвечайте честно: «Своей ли жизнью я живу? Доволен ли я теми людьми, которые со мной рядом?» «Делается это не для того, чтобы вогнать вас в тоску — а чтобы следующий год у вас получился продуктивнее. Ведь время — единственный ресурс, который не восстановить».

Проговорите свои достижения важному для вас человеку. «Это должен быть тот, кто внимательно выслушает и скажет: „Ты молодец!“, — уточняет Наталья Олифирович. — А если вы решили поделиться итогами вашего года в соцсетях и наткнулись на необъективную критику, лучше такие комментарии удалять: достигать целей помогают поддерживающие люди, а не злобные завистники в окружении».

Подумайте о том, что вы хотите оставить в прошлом году — и что взять в новый. Выберите 3−5 реалистичных, достижимых и измеримых целей и стройте свой новый год с их учетом.

Не откладывайте новую жизнь. «Мы все даем себе новогодние обещания. Но перемены начинаются не с определенной даты в календаре, а с того момента, когда вы решите меняться: начнете ходить в спортзал, откладывать 10% зарплаты, искать близкого человека или делать другим комплименты, — убеждена Наталья Олифирович. — Новая жизнь придет вместе с целеустремленностью и ежедневной скрупулезной фиксацией, для чего я предлагаю вести ежедневник. Хвалите себя, как в первом классе: „Я прошел 10 тысяч шагов“ — и радостный смайлик. Система самоподдержки и самопоощрения поможет добиться лучших результатов в Новом году».

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GO.TUT.BY спросил у психологов, как превратить подведение итогов года из поста в соцсети - в полезную практику.
 
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