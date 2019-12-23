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В одном из ТЦ Сиднея раздавали подарки. В давке пострадали около 20 человек

24.12.2019 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Акция в одном из торговых центров австралийского Сиднея едва не обернулась трагедией. Во время раздачи подарков в магазине произошла давка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из ТЦ Сиднея раздавали подарки. В давке пострадали около 20 человек

Ночью 23 декабря сотни людей собрались в холле супермаркета, где должны были вручать подарочные карты и другие призы, спрятанные в воздушных шарах. Когда сотрудники сбросили шарики вниз, посетители устремились за ними, сбивая друг друга с ног. В результате инцидента пострадали около 20 человек. Пятерым потребовалась госпитализация, остальным помощь оказали на месте.

В одном из ТЦ Сиднея раздавали подарки. В давке пострадали около 20 человек

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Новости Австралии. Акция в одном из торговых центров австралийского Сиднея едва не обернулась трагедией. Во время раздачи подарков в магазине произошла давка,...
 
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