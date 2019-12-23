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Граждане Венгрии смогут бесплатно лечиться от бесплодия

24.12.2019 14:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Венгрии. Также с 1 июля 2020 года бесплатной станет диагностика, позволяющая выявлять проблемы в репродуктивной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане Венгрии смогут бесплатно лечиться от бесплодия

Ранее венгерские семьи могли не платить лишь за пять процедур ЭКО, теперь же количество попыток будет неограниченно. Таки образом власти пытаются бороться с демографическим кризисом. Стоит отметить: по официальным данным в Венгрии проблемы с зачатием ребенка испытывают около 150 тысяч пар.

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Новости Венгрии. Также с 1 июля 2020 года бесплатной станет диагностика, позволяющая выявлять проблемы в репродуктивной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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