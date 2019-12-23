В декрете, но на работе. Как успеть с карьерой и воспитанием детей?

Источник материала: Аргументы и факты

Судя по опыту коллег, друзей, знакомых, которые решаются на рождение ребенка, совмещение родительства с другими социальными функциями - до сих пор задача не из простых. Мамы и папы, воспитывающие маленьких детей, порой демонстрируют чудеса сноровки, исхитряясь и работодателя не настроить против себя, и потомство досмотреть.

Хотя подвижки есть и в этом направлении, как показывает опыт некоторых отечественных компаний, которые взяли курс на дружественное отношение к работающим родителям. В чем оно заключается, разузнал «АиФ».

Приметы времени

– Причем система предоставления отпуска очень гибкая: его можно брать по частям, любой продолжительности, и чередовать между родителями, - разъясняет заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Марина АРТЕМЕНКО. – Например, на отца, находящегося в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, распространяются те же льготы и гарантии, что и на мать. Кроме того, родитель, находящийся в таком отпуске, может работать на условиях неполного времени по основному месту работы по другой профессии (должности) или по другому месту работы по совместительству на условиях неполного рабочего времени не более чем на 0,5 ставки. За этот период пособие на ребенка сохраняется в полном размере. Еще одна востребованная сегодня гарантия – предоставление свободных от работы дней многодетным семьям и воспитывающим детей-инвалидов.

Это если кратко. А сочетать семью и работу, говорит специалист, сегодня позволяет хорошо развитая сеть дошкольных учреждений и стремительно развивающаяся система предоставления услуг по уходу за детьми, в том числе альтернативных.

- Таким образом, законодательных барьеров для паритетного участия обоих родителей в семье сегодня нет, практически все правовые гарантии, льготы в равной степени распределены, - считает представитель Минтруда. – Вместе с тем, как известно, двойная занятость женщин (на работе и в семье. – Прим.) продолжает оставаться сдерживающим фактором в процессе достижения фактического равенства.

Актуальными, по мнению Марины Артеменко, остаются и вопросы, касающиеся изменения отношения к работникам с семейными обязанностями; повышения социальной ответственности нанимателей, бизнеса в создании на предприятиях, в организациях обстановки, дружественной семье.

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На практике

В ряде негосударственных компаний в Беларуси сегодня действительно стараются сделать более комфортной жизнь сотрудников, воспитывающих детей. В IT-сфере, например, можно рассчитывать на гибкий график и, если понадобится, на выходной для решения личных вопросов; возможность работать на дому, когда ребенок болеет; доступ для находящихся в декрете родителей к обучающим материалам для совершенствования образования.

Также некоторые компании предоставляют многодетным родителям дополнительный оплачиваемый выходной в неделю; выходной, если дети идут впервые в школу; три дополнительных оплачиваемых выходных дня и материальную помощь отцам в случае рождения ребенка; путевки на оздоровление и корпоративные медстраховки, распространяющиеся на членов семей, а также частичную оплату развивающих кружков для детей. Среди приятных бонусов – изучение английского языка прямо в офисе в рабочее время и занятия на тренажерах в спортивной комнате без необходимости потом отрабатывать эти часы; возможность оставить ребенка во время школьных каникул в детском лагере для детей сотрудников под присмотром педагогов.

А как у них?

Как известно, в Швеции с 1974 года предоставляется возможность брать отпуск по уходу за ребенком для обоих родителей, а закон о дискриминации позволяет сохранять баланс между работой и семьей. Из наиболее распространенных опций, которые сегодня предлагаются работающим родителям-шведам, многие похожи на то, о чем говорилось выше: гибкий рабочий график; работа на дому, если ребенок болен; удаленная работа в целом; положительные установки по отношению к работающим родителям; компенсация заработной платы во время отпуска по уходу за ребенком; больше возможностей трудиться неполный рабочий день, чем требуется по закону.

- Тем не менее, сегодня многие задаются вопросом: «Зачем компаниям инвестировать в создание благоприятных условий для достижения сотрудниками баланса между работой и семьей?», - говорит Лотта РАНЕФАЛЛЬ, консультант по вопросам управления из Швеции. – А это конкурентное преимущество! Если вы станете привлекательным работодателем и будете поддерживать работающих родителей, то это сделает вашу компанию более привлекательной для клиентов, инвесторов и акционеров. Кроме того, если наниматель лоялен к работникам, имеющим детей, происходит возврат инвестиций в виде лояльности к работодателю. Удержание сотрудников – грамотная стратегия, поскольку позволяет экономить на обучении, адаптации новичков.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время такой подход станет одним из самых актуальных направлений для тех, кто хочет лидировать и привлекать лучших сотрудников, инвестиции. А чтобы это было эффективно, сотрудников нужно поддерживать на протяжении всей их карьеры, еще до того, как они собираются завести детей.

И менять менталитет общества в целом, для чего нужна большая разъяснительная работа.