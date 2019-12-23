В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





В канун Нового года самое время делиться душевным теплом и дарить ощущение праздника и чуда каждому ребенку.









Во вторник в Доме культуры прошел благотворительный новогодний праздник для детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов.









С наступающим Новым годом от имени райисполкома их поздравил заместитель председателя Валентин Васюта. В первую очередь, он пожелал всем здоровья и хорошего настроения, а также побольше радостных мгновений в жизни, удачи, благополучия и исполнения всех желаний.





Затем участники праздника окунулись в атмосферу волшебной сказки, развернувшейся на главной сцене. Ребята искренне переживали за героев театрализованного представления-мюзикла «Счастливый билет», подготовленного артистами Дома культуры.









Спектакль, в котором, как и в любой новогодней сказке, восторжествовало добро, прошел на одном дыхании, благодаря актерскому мастерству талантливых артистов, ярким декорациям и костюмам, музыкальным и световым эффектам. Словом, это была настоящая новогодняя сказка, которая произвела впечатление не только на ребят, но и на сидящих в зрительном зале взрослых.









После просмотра спектакля детей ждали игры, хороводы, танцы и развлечения у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также веселыми персонажами из новогоднего мюзикла. Не ушли ребята с праздника и без традиционных сладких подарков, которые для них подготовили учреждения, организации и предприятия района. Всего было вручено более 380 ярких новогодних коробок и пакетов со сладостями.





Татьяна КАПИТАН.

Фото Николая БОРИСЕНКО.