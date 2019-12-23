ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

24.12.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

В канун Нового года самое время делиться душевным теплом и дарить ощущение праздника и чуда каждому ребенку.

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Во вторник в Доме культуры прошел благотворительный новогодний праздник для детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов.

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

С наступающим Новым годом от имени райисполкома их поздравил заместитель председателя Валентин Васюта. В первую очередь, он пожелал всем здоровья и хорошего настроения, а также побольше радостных мгновений в жизни, удачи, благополучия и исполнения всех желаний.

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Затем участники праздника окунулись в атмосферу волшебной сказки, развернувшейся на главной сцене. Ребята искренне переживали за героев театрализованного представления-мюзикла «Счастливый билет», подготовленного артистами Дома культуры.

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Спектакль, в котором, как и в любой новогодней сказке, восторжествовало добро, прошел на одном дыхании, благодаря актерскому мастерству талантливых артистов, ярким декорациям и костюмам, музыкальным и световым эффектам. Словом, это была настоящая новогодняя сказка, которая произвела впечатление не только на ребят, но и на сидящих в зрительном зале взрослых.

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

После просмотра спектакля детей ждали игры, хороводы, танцы и развлечения у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также веселыми персонажами из новогоднего мюзикла. Не ушли ребята с праздника и без традиционных сладких подарков, которые для них подготовили учреждения, организации и предприятия района. Всего было вручено более 380 ярких новогодних коробок и пакетов со сладостями.

В Калинковичском районе продолжается череда праздничных мероприятий, проходящих в рамках доброй республиканской благотворительной акции «Наши дети»

Татьяна КАПИТАН.

Фото Николая БОРИСЕНКО.

 

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун Нового года самое время делиться душевным теплом и дарить ощущение праздника и чуда каждому ребенку. Во вторник в
 
Новости дня
Новости разные
 
Проезд в общественном транспорте Минска подорожает с 26 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика