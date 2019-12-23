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Теплое счастье – в детские ладошки!

24.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском районе знают: холод только для погоды, а в детские души его пускать нельзя! Поэтому в рамках республиканской акции «Наши дети» 24 декабря председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, заместитель председателя  райисполкома по вопросам развития социальной сферы Лидия Войтеховна Носуль, заместитель начальника отдела образования Светлана Витольдовна Рынкевич, методист Ивьевского учебно-методического кабинета Татьяна Михайловна Вольская поздравили  воспитанников Ивьевского  районного социально-педагогического центра, центра коррекционно - развивающего обучения и реабилитации г. Ивье, детского дома семейного типа.

Уникальная благотворительная акция направлена на поддержку детей, ведь самое большое счастье, которое может выпасть в жизни, это счастливое детство.

В предпраздничный день поздравление руководством района как нельзя кстати: самое важное — запустить внутри маленького человека пусковой механизм, который даст веру и надежду в самое лучшее. «Пусть у каждого будет причал, будет дом, будет свет в окошке, будет место, где б кто-то ждал, будет теплое счастье в ладошке»!

Звучали мудрые и теплые слова поздравлений, слова, раскрывающие благородные идеи, которые отложатся  в детских сердцах крупинками человечности. Об этом еще великий педагог В. Сухомлинский писал.

В центр коррекционно - развивающего обучения и реабилитации г. Ивье привезли сладкие подарки и современный проектор с экраном; в Ивьевский  районный социально-педагогический центр – конфеты и ноутбук; в детский дом семейного типа – сладости и пять планшетов! Гости также не остались без подарков, изготовленных руками детей.

Новогоднюю атмосферу бесконечного счастья и дружбы между детьми и взрослыми создали не только чудесные сюрпризы, но и веселые Дед Мороз и Снегурочка, которые, кстати, по совместительству педагоги.

Ребята смеялись, веселились!  А положительные эмоции придадут им уверенности в собственных силах, избавят от переживаний, как волшебные витаминки.

И нам, взрослым, так нужны  улыбки детей!

Теплое счастье – в детские ладошки!

Теплое счастье – в детские ладошки!

Теплое счастье – в детские ладошки!

Теплое счастье – в детские ладошки!

Теплое счастье – в детские ладошки!

Теплое счастье – в детские ладошки!

Теплое счастье – в детские ладошки!

Теплое счастье – в детские ладошки!

Теплое счастье – в детские ладошки!

И. Холяво.

Фото С.Зенкевича.

 
 
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В Ивьевском районе знают: холод только для погоды, а в детские души его пускать нельзя! Поэтому в рамках республиканской акции «Наши дети» 24 декабря...
 
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