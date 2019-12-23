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Лукашенко принял решение по кадровым перестановкам в МВД

24.12.2019 17:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко принял решение по кадровым перестановкам в МВД

Александр Лукашенко 24 декабря принял решение по кадровым перестановкам в МВД, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства на должность официального представителя МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове согласовал кандидатуру генерал-майора милиции Николая Мельченко, который до этого занимал должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности.

Это кадровое перемещение позволит наиболее полно использовать потенциал Николая Мельченко в интересах Беларуси на межгосударственном уровне. Наличие официального представителя обеспечит необходимый уровень двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности, будет способствовать укреплению взаимодействия с руководством правоохранительных органов стран пребывания.

На высвобождаемую должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков, который до этого являлся заместителем министра внутренних дел.

На должность заместителя министра внутренних дел на альтернативной основе подобран и назначен генерал-майор милиции Сергей Хоменко, до этого возглавлявший Департамент охраны МВД.

 
 
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Александр Лукашенко 24 декабря принял решение по кадровым перестановкам в МВД, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
 
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