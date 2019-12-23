Минчане требовали убрать «Табакерку» с улицы Кузьмы Чорного. Вот что ответили власти

Источник материала: Tut.by

Минчане требовали убрать табачный киоск, перегородивший тротуар на улице Кузьмы Чорного. Петицию с подписями отправили в администрацию Первомайского района. Однако чиновники ответили отказом.



Фото: с сайта petitions.by

Жители Минска просили убрать «Табакерку», которая перегородила тротуар возле здания № 21 по улице Кузьмы Чорного. Авторы петиции писали, что киоск ограничивает обзор и создает помехи для движения пешеходов, велосипедистов и других горожан. Под обращением собрали 521 подпись, его направили в администрацию Первомайского района Минска.

От районных чиновников пришел ответ — его подписал первый заместитель главы администрации Первомайского района Дмитрий Шашок.

Чиновники выехали на место, обследовали его и пришли к выводу, что «существующая организация движения пешеходов полностью обеспечивает безопасность».

Это не первая «Табакерка», на которую жаловались местные. В предыдущий раз похожая петиция сработала как раз в Первомайском районе. Тогда киоск закрывал обзор на тротуаре на улице Кнорина — после жалобы жителей его демонтировали .