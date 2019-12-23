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Минчане требовали убрать «Табакерку» с улицы Кузьмы Чорного. Вот что ответили власти
Источник материала: Tut.by
Минчане
Жители Минска просили убрать «Табакерку», которая перегородила тротуар возле здания № 21 по улице Кузьмы Чорного. Авторы петиции писали, что киоск ограничивает обзор и создает помехи для движения пешеходов, велосипедистов и других горожан. Под обращением
От районных чиновников пришел
Чиновники выехали на место, обследовали его и пришли к выводу, что «существующая организация движения пешеходов полностью обеспечивает безопасность».
Это не первая «Табакерка», на которую жаловались местные. В предыдущий раз похожая петиция сработала как раз в Первомайском районе. Тогда киоск закрывал обзор на тротуаре на улице Кнорина — после жалобы жителей его
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Чиновники выехали на место, обследовали его и пришли к выводу, что «существующая организация движения пешеходов полностью обеспечивает безопасность»
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