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Случчане выиграли областной турнир юных физиков

24.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчане выиграли областной турнир юных физиков

Одиннадцатый по счету турнир юных физиков прошел в Минском областном институте развития образования. В нем приняли участие 19 команд, пишет МЛЫН.

Турнир собрал 95 человек — учеников 7–11 классов учреждений образования Минской области. Все команды были хорошо подготовлены: ребята показали мастерство ведения дискуссии, умение отстаивать свою точку зрения, аргументированно давать ответы.

Случчане выиграли областной турнир юных физиков

Случчане выиграли областной турнир юных физиков

Случчане выиграли областной турнир юных физиков

По результатам турнира больше всех баллов набрала команда учащихся Слуцкого района. В ее состав вошли трое учеников средней школы № 10 Артем Шпаковский, Юлия Мороз, Анастасия Богачева и двое учеников средней школы № 8 — Даниил Корбут и Илья Криводубский.

— Эти ребята прошли внутришкольные отборы и попали в сборную команду района, — рассказал учитель физики средней школы № 8 г. Слуцка Виктор Гуринович. — Задания турнира были известны заранее — все команды на протяжении нескольких месяцев их экспериментально решали и уже на турнир приехали подготовленными. Турнир состоит из боев, в которых, как правило, участвуют 3 команды. Одна из них защищает задачу, вторая оппонирует, а третья их оценивает. Затем выставляются баллы и команды меняются ролями. Следующий бой проходит по такому же принципу, после чего следует финал и подводится общий результат всех сражений.

К слову, это не первая победа слуцкой команды на областном турнире физиков. Ребята также успешно выступают и на общереспубликанских соревнованиях.

Случчане выиграли областной турнир юных физиков

 
 
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Одиннадцатый по счету турнир юных физиков прошел в Минском областном институте развития образования. В нем приняли участие 19 команд, пишет МЛЫН.
 
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