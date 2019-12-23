Случчане выиграли областной турнир юных физиков

Источник материала: Слуцк Город





Одиннадцатый по счету турнир юных физиков прошел в Минском областном институте развития образования. В нем приняли участие 19 команд, пишет МЛЫН.

Турнир собрал 95 человек — учеников 7–11 классов учреждений образования Минской области. Все команды были хорошо подготовлены: ребята показали мастерство ведения дискуссии, умение отстаивать свою точку зрения, аргументированно давать ответы.













По результатам турнира больше всех баллов набрала команда учащихся Слуцкого района. В ее состав вошли трое учеников средней школы № 10 Артем Шпаковский, Юлия Мороз, Анастасия Богачева и двое учеников средней школы № 8 — Даниил Корбут и Илья Криводубский.

— Эти ребята прошли внутришкольные отборы и попали в сборную команду района, — рассказал учитель физики средней школы № 8 г. Слуцка Виктор Гуринович. — Задания турнира были известны заранее — все команды на протяжении нескольких месяцев их экспериментально решали и уже на турнир приехали подготовленными. Турнир состоит из боев, в которых, как правило, участвуют 3 команды. Одна из них защищает задачу, вторая оппонирует, а третья их оценивает. Затем выставляются баллы и команды меняются ролями. Следующий бой проходит по такому же принципу, после чего следует финал и подводится общий результат всех сражений.

К слову, это не первая победа слуцкой команды на областном турнире физиков. Ребята также успешно выступают и на общереспубликанских соревнованиях.



