Минздрав Беларуси утвердил график работы поликлиник и аптек на праздники

Министерство здравоохранения опубликовало график работы больниц, поликлиник, аптек на новогодние и рождественские праздники и выходные.
График работы:
- 1 января 2020 года (среда) по графику работы в праздничный день;
- 2 января 2020 года (четверг) по графику работы в праздничный день;
- 4 января 2020 года (суббота) по графику рабочего дня;
- 6 января 2020 года (понедельник) по графику работы в субботний день;
- 7 января 2020 года (вторник) по графику работы в праздничный день.
Напомним, 1 и 2 января, а также с 5 по 7 января белорусы будут отдыхать. 3 и 4 января – рабочие дни. В субботу, 4 января, будем отрабатывать за понедельник, 6 января.