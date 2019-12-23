Минздрав Беларуси утвердил график работы поликлиник и аптек на праздники

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство здравоохранения опубликовало график работы больниц, поликлиник, аптек на новогодние и рождественские праздники и выходные.

График работы:

1 января 2020 года (среда) по графику работы в праздничный день;

2 января 2020 года (четверг) по графику работы в праздничный день;

4 января 2020 года (суббота) по графику рабочего дня;

6 января 2020 года (понедельник) по графику работы в субботний день;

7 января 2020 года (вторник) по графику работы в праздничный день.

Напомним, 1 и 2 января, а также с 5 по 7 января белорусы будут отдыхать. 3 и 4 января – рабочие дни. В субботу, 4 января, будем отрабатывать за понедельник, 6 января.