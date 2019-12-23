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Минздрав Беларуси утвердил график работы поликлиник и аптек на праздники

24.12.2019 17:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав Беларуси утвердил график работы поликлиник и аптек на праздники
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения опубликовало график работы больниц, поликлиник, аптек на новогодние и рождественские праздники и выходные.

Минздрав Беларуси утвердил график работы поликлиник и аптек на праздники Минздрав намерен пересмотреть цены на лекарства в Беларуси

График работы:

  • 1 января 2020 года (среда) по графику работы в праздничный день;
  • 2 января 2020 года (четверг) по графику работы в праздничный день;
  • 4 января 2020 года (суббота) по графику рабочего дня;
  • 6 января 2020 года (понедельник) по графику работы в субботний день;
  • 7 января 2020 года (вторник) по графику работы в праздничный день.

Напомним, 1 и 2 января, а также с 5 по 7 января белорусы будут отдыхать. 3 и 4 января – рабочие дни. В субботу, 4 января, будем отрабатывать за понедельник, 6 января.

 
 
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Изменения связаны с большим количеством выходных дней в начале января 2020 года.
 
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