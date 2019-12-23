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«За Токио мы спокойны». Санкович и Герасименя поделились впечатлениями о новой олимпийской форме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разрабатывали форму для Олимпиады в Токио белорусские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожелания для дизайнеров озвучили сами спортсмены: кроме презентабельного вида костюмы должны быть максимально практичными. В результате из нескольких коллекций были выбраны три, одна из которых и станет базовой для создания образов белорусских олимпийцев.
Ксения Санкович, призер Олимпийских игр в Лондоне и Пекине по художественной гимнастике:
Наши белорусские производители очень достойно себя показали, когда подготовили форму к Европейским играм. То есть мы уже попробовали, что они могут делать это классно, и поэтому за Токио мы спокойны.
Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию:
К разработке коллекций руку приложили не только дизайнеры, но и спортсмены. Атлеты модифицировали модели с учетом климата страны, в которой придется бороться за медали.
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Новости Беларуси. Разрабатывали форму для Олимпиады в Токио белорусские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Красиво смотрится»....
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