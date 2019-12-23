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«За Токио мы спокойны». Санкович и Герасименя поделились впечатлениями о новой олимпийской форме

24.12.2019 17:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Разрабатывали форму для Олимпиады в Токио белорусские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За Токио мы спокойны». Санкович и Герасименя поделились впечатлениями о новой олимпийской форме

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Пожелания для дизайнеров озвучили сами спортсмены: кроме презентабельного вида костюмы должны быть максимально практичными. В результате из нескольких коллекций были выбраны три, одна из которых и станет базовой для создания образов белорусских олимпийцев.

«За Токио мы спокойны». Санкович и Герасименя поделились впечатлениями о новой олимпийской форме

Ксения Санкович, призер Олимпийских игр в Лондоне и Пекине по художественной гимнастике:
Приятно как спортсменкам, и как девушкам тоже, что главе государства понравились наши костюмы, которые мы презентовали. Нам самим тоже. Я их, например, вижу уже не в первый раз, глаз уже к ним привык, и мы уже с ними свыклись. Попробовали не только парадные костюмы, и тренировочные, и одежду для олимпийской деревни, в которой спортсмены будут ходить. Все очень достойного уровня.

Наши белорусские производители очень достойно себя показали, когда подготовили форму к Европейским играм. То есть мы уже попробовали, что они могут делать это классно, и поэтому за Токио мы спокойны.

«За Токио мы спокойны». Санкович и Герасименя поделились впечатлениями о новой олимпийской форме

Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию:
Я думаю, тут и за счет качества ткани. Опять-таки, улучшенный классный дизайн, который выделяет нас. По ткани у нас вопросов не было, потому что она на самом деле очень легкая, свободная, дышащая. Ничего лучше, мне кажется, придумать конкретно в эту страну, в Токио, невозможно.

«За Токио мы спокойны». Санкович и Герасименя поделились впечатлениями о новой олимпийской форме

К разработке коллекций руку приложили не только дизайнеры, но и спортсмены. Атлеты модифицировали модели с учетом климата страны, в которой придется бороться за медали.

Люди в материале: Ксения Санкович, Александра Герасименя
 
 
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Новости Беларуси. Разрабатывали форму для Олимпиады в Токио белорусские предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Красиво смотрится»....
 
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