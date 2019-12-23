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Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Лошице

24.12.2019 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лошице в ближайшее время откроют новую подстанцию скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Лошице

Здание на улице Сырокомли почти готово. Идет благоустройство территории. Новая 11-я подстанция построена по типовому проекту, аналогичная недавно открылась в Каменной Горке. Есть гараж на 16 автомобилей. Созданы комфортные условия для медицинского персонала.

Новую подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Лошице

Медики будут обслуживать жителей Лошицы, Чижовки и улицы Маяковского. Еще одну подстанцию скорой в перспективе построят в Уручье.

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Новости Беларуси. В Лошице в ближайшее время откроют новую подстанцию скорой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здание на...
 
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